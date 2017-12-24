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В КНДР заявили об «акте войны» со стороны ООН

В КНДР заявили об «акте войны» со стороны ООН

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.

«Соединенные Штаты боятся завершения нашей разработки ядерного оружия, поэтому становятся более безумными в попытках навязывать самые смелые санкции и давление на нашу страну», — сказано в заявлении МИД КНДР, сообщает УНИАН.

«Мы будем продолжать развитие нашего ядерного вооружения, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса силы с США», — заявили в КНДР.

«Мы полностью отвергаем придуманную Вашингтоном и его союзниками резолюцию о санкциях как угрозу суверенитету нашей республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове», — говорится в заявлении.

Как сообщала «Фраза», высокая напряженность на Корейском полуострове еще более возросла после того, как Северная Корея 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую может транспортировать межконтинентальная баллистическая ракета.

В итоге президент США Дональд Трамп объявил о готовности защищать себя и своих союзников от угрозы, исходящей от КНДР с использованием «полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей». А Южная Корея провела собственные ракетные учения — для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

4 сентября Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи. По данным СМИ, данная угроза направлена прежде всего на Китай.

Напомним, 6 июля 2017 года в ходе заседания Совета безопасности ООН США заявили о готовности применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

В начале августа Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал американцев покинуть Корейскую Народно-Демократическую Республику до 1 сентября. С этого дня американцы больше не смогут попасть в Северную Корею.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, среди которых адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

9 августа Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в случае, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. Это заявление вызвало скепсис у однопартийцев миллиардера и обвалило фондовый рынок. Это произошло после того, как КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом», и сообщили, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

15 августа Ким Чен Ын пообещал повременить с ударом по острову Гуам, чтобы какое-то время понаблюдать за «глупыми янки».

29 августа КНДР запустила очередную ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море. По данным правительства Японии, ракета была запущена рано утром по местному времени и пролетела 2700 километров. Перед падением она развалилась на три части,

30 августа северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было «прелюдией» к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.

В сентябре 2017 года США предложили ввести нефтяное эмбарго против Северной Кореи, а также заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына. 

 
Тэги: ООН, КНДР, санкции, Северная Корея

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