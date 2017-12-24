«Динамо» провернуло первый громкий трансфер. И тут же может получить две пробоины в обороне

Киевское «Динамо» совершило первый трансфер этой зимой. Как передает корреспондент «Фразы», новичком столичного гранда стал 24-летний словенский полузащитник датского «Копенгагена» Беньямин Вербич.

Контракт рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года.

Родился Вербич 27 ноября 1993 года в городе Целье (Словения). С 2010 по 2015 годы играл за ФК «Целье», в 2015 году перешел в «Копенгаген» (Дания).

За время выступления в Дании Вербич стал двукратным чемпион страны (2015/16, 2016/17), а также двукратным обладателем Кубка Дании (2015/16, 2016/17).

Цвета национальной сборной Словении Вербич защищает с 30 марта 2015 года. За это время он сыграл 15 матчей, в которых забил 3 мяча.

Директор «Копенгагена» Андерс Хершольт прокомментировал переход Беньямина Вербича в «Динамо»: «Мы получили от киевского клуба очень привлекательное в финансовом плане предложение, и поэтому позволили Беньямину уйти. Вместе с ним мы решили, что когда настанет время, то не будем препятствовать новому шагу в его карьере. Это хорошая сделка как для клуба, так и для игрока. Желаем Вербичу удачи в его дальнейшем будущем».

Тренер-селекционер киевского «Динамо» Берислав Станоевич прокомментировал трансфер Беньямина Вербича в «Динамо»: «Наши селекционеры давно знают Вербича. Мы наблюдали за ним, когда он еще играл в Словении. Его сильные качества — скорость, точная передача и дриблинг — то, что нужно в современном футболе. Еще он много забивает. Вербич может играть как на обоих флангах, так и на позиции под нападающим. Он усилит конкуренцию в команде. Никому место в основе не гарантировано».

«Было сложно провернуть этот трансфер, но все было сделано очень оперативно за 10 дней. Все это заслуга руководства „Динамо“, которое было очень настойчивым и хотело, чтобы Вербич усилил команду. Каждый тренер всегда хочет, чтобы игрок присоединился к коллективу до начала сбора. Беньямин получил от Хацкевича указания, чем он должен заниматься, и в какой форме нужно быть 14-го числа в первый день сборов», — подчеркнул Станоевич.

Сам Вербич заявил, что очень рад присоединиться к «Динамо» и с нетерпением ждет возобновления тренировочного процесса после отпуска команды.

Тем временем хорватский защитник Домагой Вида все ближе становится к переходу в турецкий «Бешикташ». Он уже прибыл в расположение стамбульской команды и провел встречу с менеджментом «черных орлов», на которой были улажены последние детали будущего соглашения.

Впрочем, официального подтверждения о подписании контракта «Бешикташа» с Видой пока не поступало.

Помимо этого, «Динамо» может покинуть еще один ведущий защитник — Евгений Хачериди. Правда, произойдет это, скорее всего, не этой зимой, а летом. Именно тогда у Евгения заканчивается контракт и, по слухам, новый он подписывать не собирается.

Ранее «Фраза» сообщала, что «Динамо» заплатит за 24-летнего словенца 4 миллиона евро, а сам Вербич будет получать около 1 миллиона евро в год с бонусами.

Также сообщалось, что Вида может остаться в «Динамо».