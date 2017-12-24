В аэропорту Женевы задержали Яценюка. Правда, тут же отпустили

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, отметив при этом что вскоре Яценюк был отпущен.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — отметила она, добавив, что причиной произошедшего стало то, что Яценюка обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне.

Как уточняет «Страна», информацию о том, что Яценюк был задержан в аэропорту Женевы подтверждают и очевидцы.

По словам очевидцев, экс-премьер прилетел в Швейцарию 23 декабря рейсом 0485 Киев-Женева.

«Он летел, видимо, с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и начали изучать его дипломатический зелёный паспорт. Все время говорили про Интерпол, долго дискутировали, а после увели его. Наверное, для выяснения обстоятельств», — сообщил очевидец.

По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у него, что за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал «Это видимо по запросу русских». Что было с премьером дальше очевидец не знает, так как он прошёл паспортный контроль, а Яценюка увели.

Ранее СМИ сообщали, что 27 марта суд города Ессентуки заочно арестовал Яценюка. Также Следственный комитет сообщал о намерении добиваться привлечения Арсения Яценюка к уголовной ответственности за участие в столкновениях на территории Чечни в 1994–1995 годах.