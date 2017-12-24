Председатель Верховного суда Польши обвинила власти в «государственном перевороте»

Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власти в «осуществлении переворота» в системе судопроизводства. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того, как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков, угрожают верховенству права в Польше.

«Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами», — написала в письме Герсдорф, сообщает ВВС.

«Я предупреждаю правительство: не нарушайте социальный контракт, написанный в форме конституции. Вы ходите по краю пропасти, в которую может упасть вся нация», — указывает она.

Ранее СМИ сообщали, что 20 декабря 2017 года Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польшив связи с нарушением норм верховенства права. Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал два закона: по реформе Верховного суда и Национального совета судопроизводства. Один позволяет политикам выбирать членов судейского совета, назначающего судей. Другой закон снижает возраст выхода на пенсию судей Верховного суда, что приведет к одновременному увольнению 40% судей.