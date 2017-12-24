Собчак посвятила свою предвыборную программу Украине

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, опубликовала предвыборную программу. Как выяснили журналисты «Фразы», программу, которую Собчак назвала «123 тяжелых шага», она опубликовала на своем официальном сайте.



Собчак настаивает на том, что Кремль должен остановить необъявленные войны и конфликты и вспоминает здесь об Украине.

«Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на немедленном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо немедленно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах», — говорится в одном из пунктов программы.

Собчак также настаивает на том, что Россия должна перейти от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии», а для этого необходимо внести изменения в Конституцию.

Предвыборная программа кандидата «против всех» состоит из четырех разделов: «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2017 года российская телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году.

24 октября 2017 года Собчак признала, что по закону Крым должен принадлежать Украине. Она также заявила, что Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум.

29 октября Собчак назвала Иосифа Сталина «кровавым палачом и преступником», уничтожившим «русский мир».

24 ноября 2017 года Собчак пришла на интервью к известному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву с украшением, напоминающим украинский флаг. На правой руке Собчак было два браслета — один голубой, другой — желтый.