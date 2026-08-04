Netflix назвав найпопулярніші серіали серед глядачів в Україні
2026-04-08    79

Netflix назвав найпопулярніші серіали серед глядачів в Україні

Стримінговий сервіс Netflix оновив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських користувачів за минулий тиждень. Перше місце у локальному чарті посів французький екшн-трилер «Елітні сили», а до п’ятірки лідерів також увійшли серіали «Карта бажань», «Я тебе відшукаю», «Будиночок у прерії» та «Оазис».

Читайте також: Що дивилися українці на Netflix: топ-10 фільмів

Лідером рейтингу став новий французький серіал «Елітні сили», присвячений роботі спеціального підрозділу GIGN. Сюжет розповідає про бійців елітного формування, які займаються протидією терористичним загрозам, звільненням заручників та проведенням складних операцій. Окрім бойових сцен, серіал зосереджується на професійних і особистих конфліктах між досвідченим оперативником та молодим новобранцем.

Другу позицію посіла драматична історія «Карта бажань». У центрі сюжету — дівчина Грета, яка після втрати сестри отримує від неї незвичайний подарунок — гру із завданнями, покликаними допомогти пережити трагедію та повернутися до повноцінного життя. Серіал залишається у топі Netflix в Україні вже другий тиждень поспіль.

Третє місце зайняв трилер «Я тебе відшукаю» з Семом Вортінгтоном у головній ролі. За сюжетом, чоловік відбуває довічне ув’язнення за злочин, якого не скоював, зокрема за нібито вбивство власного сина. Через кілька років він отримує докази, що дитина могла залишитися живою, після чого намагається втекти з в’язниці та розкрити обставини справи.

Четверту сходинку рейтингу посів серіал «Будиночок у прерії». Стрічка розповідає про життя американської фермерської родини у XIX столітті, зображуючи щоденні труднощі, сімейні цінності та взаємну підтримку. Серіал утримує популярність серед українських користувачів Netflix уже третій тиждень.

П’ятим найпопулярнішим серіалом став «Оазис» — історія про групу молодих людей у курортному містечку, які проходять через особисті кризи, романтичні стосунки та несподівані відкриття. Проєкт уже шостий тиждень поспіль входить до п’ятірки лідерів українського рейтингу Netflix.

Серед інших серіалів, які потрапили до переліку найпопулярніших на платформі, опинилися «Яструб», «Східний палац», «Аватар: Останній захисник», «Ренсом Каньйон» та «Літо 36-го». Рейтинг Netflix формується на основі переглядів користувачів та показує актуальні уподобання аудиторії у конкретному регіоні.

Netflix регулярно оновлює регіональні чарти, враховуючи кількість переглядів контенту протягом визначеного періоду. До рейтингів можуть потрапляти як нові прем’єри, так і серіали, які тривалий час зберігають інтерес глядачів завдяки повторним переглядам та рекомендаціям.

Стримінгові сервіси останніми роками змінили підхід до споживання телевізійного контенту, оскільки глядачі отримали можливість самостійно обирати час і формат перегляду. Netflix використовує локальні рейтинги для аналізу популярності жанрів і визначення контентних уподобань аудиторії у різних країнах.

Netflix, Аватар Останній захисник, американські серіали, Будиночок у прерії, Елітні сили, Карта бажань, кіноіндустрія, Оазис, прем’єри Netflix, рейтинг Netflix, Ренсом Каньйон, розваги, Сем Вортінгтон, серіали 2026, серіали Netflix, стримінг, телесеріали, топ серіалів, французькі серіали, Я тебе відшукаю
Останні новини
Смерть Коаліції охочих: Європі загрожує вакуум лідерства

Смерть Коаліції охочих: Європі загрожує вакуум лідерства
Після можливого завершення політичної каденції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера читать далее
04-08, 09:38
Зеленський заявив про намір завершити війну до зими 2026 року

Зеленський заявив про намір завершити війну до зими 2026 року
Президент Володимир Зеленський 3 серпня 2026 року заявив під час читать далее
04-08, 09:24
Британія може вперше отримати писану Конституцію країни

Британія може вперше отримати писану Конституцію країни
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про можливість розробки першої читать далее
04-08, 09:21
Netflix назвав найпопулярніші серіали серед глядачів в Україні

Netflix назвав найпопулярніші серіали серед глядачів в Україні
Стримінговий сервіс Netflix оновив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських користувачів читать далее
04-08, 09:18
Що дивилися українці на Netflix: топ-10 фільмів

Що дивилися українці на Netflix: топ-10 фільмів
Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших фільмів серед глядачів в читать далее
04-08, 09:16
Валерій Залужний: біографія та цікаві факти про дипломата і генерала

Валерій Залужний: біографія та цікаві факти про дипломата і генерала
Валерій Залужний — український військовий діяч, генерал, дипломат і колишній читать далее
03-08, 22:08
Залужний заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО

Залужний заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил читать далее
03-08, 22:05
Карлсон, Грін, Мессі: колишні соратники Трампа оголосили про створення антивоєнного руху

Карлсон, Грін, Мессі: колишні соратники Трампа оголосили про створення антивоєнного руху
Колишні соратники президента США Дональда Трампа оголосили про намір створити читать далее
03-08, 22:03
Зеленський провів ротацію послів у семи країнах

Зеленський провів ротацію послів у семи країнах
Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади надзвичайного і читать далее
03-08, 21:16
Зеленський звільнив Стефанишину з посади посла у США

Зеленський звільнив Стефанишину з посади посла у США
Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанишину з посади надзвичайного і читать далее
03-08, 20:02
Українцям за кордоном без військового документа можуть відмовити

Українцям за кордоном без військового документа можуть відмовити
Кабінет Міністрів затвердив новий порядок перевірки військово-облікових документів для громадян читать далее
03-08, 18:35
Яке церковне свято 4 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 4 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
4 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять сімох святих читать далее
03-08, 17:20
Податкова отримала автоматичний доступ до даних про перетин кордону

Податкова отримала автоматичний доступ до даних про перетин кордону
Державна податкова служба автоматично отримуватиме інформацію про перетин державного кордону читать далее
03-08, 15:22
Клименко – секретар РНБО, Умєров – голова СЗР, – підписані укази

Клименко – секретар РНБО, Умєров – голова СЗР, – підписані укази
Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав укази про кадрові читать далее
03-08, 14:11
ЗМІ: Умерова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки

ЗМІ: Умерова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки
Рустема Умєрова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки України. Про читать далее
03-08, 12:26
Борги за комунальні послуги в Україні різко зросли: дані за 2026 рік

Борги за комунальні послуги в Україні різко зросли: дані за 2026 рік
За перше півріччя 2026 року в Україні було відкрито 108,6 читать далее
03-08, 10:53
Олександра Олійникова: біографія та цікаві факти про українську тенісистку

Олександра Олійникова: біографія та цікаві факти про українську тенісистку
Олександра Олійникова — українська професійна тенісистка, яка входить до числа читать далее
03-08, 10:27
ШІ OpenAI Astra вирішив 10 математичних проблем, над якими працювали десятиліттями

ШІ OpenAI Astra вирішив 10 математичних проблем, над якими працювали десятиліттями
OpenAI офіційно представила нове сімейство моделей штучного інтелекту Astra, внутрішня читать далее
03-08, 10:22
Мирон Маркевич: біографія та цікаві факти про футбольного тренера

Мирон Маркевич: біографія та цікаві факти про футбольного тренера
Мирон Маркевич — один із найуспішніших українських футбольних тренерів, який читать далее
03-08, 09:27
DeepState: у липні 2026 окупанти розширили контроль над 88 кв. км території України

DeepState: у липні 2026 окупанти розширили контроль над 88 кв. км території України
У липні 2026 року російські війська захопили більше території, ніж читать далее
03-08, 09:25
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026