Netflix назвав найпопулярніші серіали серед глядачів в Україні

Стримінговий сервіс Netflix оновив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських користувачів за минулий тиждень. Перше місце у локальному чарті посів французький екшн-трилер «Елітні сили», а до п’ятірки лідерів також увійшли серіали «Карта бажань», «Я тебе відшукаю», «Будиночок у прерії» та «Оазис».

Лідером рейтингу став новий французький серіал «Елітні сили», присвячений роботі спеціального підрозділу GIGN. Сюжет розповідає про бійців елітного формування, які займаються протидією терористичним загрозам, звільненням заручників та проведенням складних операцій. Окрім бойових сцен, серіал зосереджується на професійних і особистих конфліктах між досвідченим оперативником та молодим новобранцем.

Другу позицію посіла драматична історія «Карта бажань». У центрі сюжету — дівчина Грета, яка після втрати сестри отримує від неї незвичайний подарунок — гру із завданнями, покликаними допомогти пережити трагедію та повернутися до повноцінного життя. Серіал залишається у топі Netflix в Україні вже другий тиждень поспіль.

Третє місце зайняв трилер «Я тебе відшукаю» з Семом Вортінгтоном у головній ролі. За сюжетом, чоловік відбуває довічне ув’язнення за злочин, якого не скоював, зокрема за нібито вбивство власного сина. Через кілька років він отримує докази, що дитина могла залишитися живою, після чого намагається втекти з в’язниці та розкрити обставини справи.

Четверту сходинку рейтингу посів серіал «Будиночок у прерії». Стрічка розповідає про життя американської фермерської родини у XIX столітті, зображуючи щоденні труднощі, сімейні цінності та взаємну підтримку. Серіал утримує популярність серед українських користувачів Netflix уже третій тиждень.

П’ятим найпопулярнішим серіалом став «Оазис» — історія про групу молодих людей у курортному містечку, які проходять через особисті кризи, романтичні стосунки та несподівані відкриття. Проєкт уже шостий тиждень поспіль входить до п’ятірки лідерів українського рейтингу Netflix.

Серед інших серіалів, які потрапили до переліку найпопулярніших на платформі, опинилися «Яструб», «Східний палац», «Аватар: Останній захисник», «Ренсом Каньйон» та «Літо 36-го». Рейтинг Netflix формується на основі переглядів користувачів та показує актуальні уподобання аудиторії у конкретному регіоні.

Netflix регулярно оновлює регіональні чарти, враховуючи кількість переглядів контенту протягом визначеного періоду. До рейтингів можуть потрапляти як нові прем’єри, так і серіали, які тривалий час зберігають інтерес глядачів завдяки повторним переглядам та рекомендаціям.

Стримінгові сервіси останніми роками змінили підхід до споживання телевізійного контенту, оскільки глядачі отримали можливість самостійно обирати час і формат перегляду. Netflix використовує локальні рейтинги для аналізу популярності жанрів і визначення контентних уподобань аудиторії у різних країнах.