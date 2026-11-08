Нетаньяху втратив більшість: опозиція отримала шанс сформувати уряд Ізраїлю

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 8 листопада доручить лідеру опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкоту сформувати новий уряд після того, як блок чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху втратив парламентську більшість. За кандидатуру опозиційного політика під час консультацій із главою держави висловилися 67 депутатів Кнесету зі 120, повідомляє ізраїльський телеканал N12.

Результат консультацій створив для опозиції можливість сформувати новий кабінет міністрів і змінити політичний баланс у країні. За Нетаньяху висловилися 46 парламентаріїв, ще сім депутатів не підтримали жодного з кандидатів. Вирішальну роль відіграла позиція арабських політичних партій, які долучилися до підтримки Айзенкота.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 27 жовтня. За їхніми підсумками блок Нетаньяху отримав 53 місця в Кнесеті, тоді як опозиційне об’єднання на чолі з Айзенкотом здобуло 48 мандатів. Ще 19 місць дісталися арабським партіям. Таким чином, жоден із двох основних політичних таборів самостійно не отримав необхідної кількості голосів для формування парламентської більшості.

Підтримка арабських депутатів під час президентських консультацій змінила розстановку сил. Завдяки їхнім голосам Айзенкот отримав підтримку більшості парламентаріїв, які визначалися з кандидатурою претендента на формування уряду. Водночас це не означає автоматичного створення коаліції: позиція арабських партій під час консультацій із президентом і їхня участь у майбутньому кабінеті міністрів є різними політичними питаннями.

Після вручення мандата Айзенкот матиме 28 днів для проведення переговорів із парламентськими фракціями та формування коаліції. Якщо за цей час домовленості не будуть досягнуті, політичний процес може перейти до наступного етапу, передбаченого ізраїльською процедурою формування уряду.

Головною проблемою для опозиційного політика залишається суперечність щодо участі арабських партій у виконавчій владі. Раніше Айзенкот виключав можливість включення їх до складу урядової коаліції. Однак без підтримки цих політичних сил опозиційний блок не має достатньої кількості голосів у парламенті для забезпечення більшості.

Тепер Айзенкоту доведеться шукати компроміс, який дозволить заручитися підтримкою арабських депутатів, не відмовляючись від власних попередніх політичних заяв. Одним із можливих варіантів може стати зовнішня парламентська підтримка уряду без безпосереднього входження арабських партій до його складу. Проте чи погодяться на таку модель усі учасники переговорів, поки невідомо.

Для Нетаньяху результати виборів і президентських консультацій означають втрату можливості самостійно сформувати більшість на основі свого політичного блоку. Водночас 53 мандати залишають його прихильників значною парламентською силою, здатною впливати на законодавчі рішення та протидіяти ініціативам нового уряду.

Гаді Айзенкот є колишнім начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю. Він очолював ізраїльські збройні сили у 2015–2019 роках і брав участь у формуванні військової стратегії країни. Його політична кар’єра розвивалася на тлі дискусій щодо безпеки, військової політики та відносин між різними політичними й суспільними групами Ізраїлю.

За ізраїльською парламентською системою громадяни обирають не прем’єр-міністра безпосередньо, а склад Кнесету за партійними списками. Для формування стабільної урядової більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата зі 120. Президент після консультацій із представниками парламентських фракцій доручає формування кабінету політику, який має найкращі перспективи отримати необхідну підтримку. Остаточний результат переговорів Айзенкота визначить, чи завершиться зміна парламентського балансу відставкою політичного табору Нетаньяху від влади.