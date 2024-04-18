Nestle потрапила у скандал через цукор у дитячому харчуванні

Nestle загрожує скандал Компанія ігнорує рекомендації ВООЗ та додає цукор у харчування для дітей із бідних країн. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Public Eye.

Активісти провели дослідження, відправивши зразки найпопулярніших продуктів швейцарської компанії з країн Азії, Латинської Америки та Африки до лабораторії. Результати показали, що молочна суміш Nido для дітей старше року та пластівці Cerelac для малюків містять доданий цукор.

Ці добавки можуть серйозно нашкодити здоров’ю дітей, викликаючи ожиріння та проблеми із зубами. І це є особливо небезпечним для країн з обмеженим доступом до медичної допомоги.

При цьому для європейських ринків Nestle виробляє продукти без цукру та меду, оскільки закони ЄС забороняють їх використання у продуктах для дітей віком до трьох років.