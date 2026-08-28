Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із пропозицією запровадити тимчасову відстрочку від мобілізації для неодружених чоловіків без дітей. Автор ініціативи аргументує її необхідністю створення умов для одруження та народження дітей заради демографічного відновлення країни.

У тексті петиції йдеться про чоловіків призовного віку, які не перебувають у шлюбі та не мають дітей. Автор пропонує надати цій категорії громадян визначений період, протягом якого вони могли б створити сім’ю, не підлягаючи мобілізації на загальних підставах.

Обґрунтування ініціативи ґрунтується на демографічній ситуації. На думку автора петиції, тривалі воєнні дії та масштабне переміщення населення створюють додаткові ризики для відтворення населення, тому державна політика має враховувати не лише поточні потреби оборони, а й довгострокові демографічні наслідки.

Запропонована відстрочка, за задумом ініціатора, має виконувати не лише соціальну, а й демографічну функцію. Її метою визначено створення можливості для неодружених чоловіків започаткувати сім’ю та мати дітей. Водночас у поданій ініціативі ще не йдеться про ухвалене рішення чи зміну чинних правил мобілізації.

Електронна петиція на сайті уряду є способом звернення громадян до Кабміну. Для розгляду Президентом України петиція має набрати необхідну кількість голосів у встановлений строк, після чого відповідь на неї публікується відповідно до передбаченої процедури. Сам факт реєстрації пропозиції не означає автоматичного запровадження запропонованої норми.

Чинне законодавство передбачає визначені категорії військовозобов’язаних, які можуть отримувати відстрочку від призову під час мобілізації. Серед підстав є, зокрема, сімейні обставини, стан здоров’я, навчання, бронювання та інші випадки, прямо передбачені законом. Окремої загальної підстави у вигляді неодруженості та відсутності дітей запропонована петиція має на меті домогтися шляхом зміни підходу до чинного регулювання.

Якщо ініціатива отримає необхідну підтримку, питання її реалізації потребуватиме окремого рішення державних органів і визначення конкретних умов. Зокрема, необхідно буде встановити тривалість такої відстрочки, критерії для її отримання та порядок підтвердження відповідного статусу. Також відкритим залишиться питання, чи поширюватиметься запропонований механізм на всіх неодружених чоловіків відповідного віку.

Демографічна політика в умовах тривалої війни стала одним із напрямів державного планування. Зменшення чисельності населення, міграція, зміна вікової структури та падіння народжуваності впливають на ринок праці, систему соціального забезпечення та потребу в людському капіталі. Водночас будь-які зміни у правилах мобілізації потребують узгодження з потребами оборони та чинним законодавством.

Ключову роль у подальшій долі пропозиції відіграватиме не сама реєстрація петиції, а її суспільна підтримка та можливість перевести сформульовану ідею у законодавчі або урядові рішення. Поки відповідні нормативні акти не ухвалені, реєстрація петиції не створює для неодружених чоловіків нової підстави для відстрочки від мобілізації.