Негативне ставлення поляків до українців зросло до 43%

Рівень негативного ставлення поляків до українців зріс до 43%, тоді як в Україні негативне сприйняття поляків залишається значно нижчим і становить 8%. Про це свідчать результати дослідження Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського, проведеного наприкінці 2025 року на тлі змін суспільних настроїв у двох країнах.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2023 році лише 17% опитаних громадян Польщі повідомляли про негативне ставлення до українців. Останні результати демонструють збільшення цього показника майже у 2,5 раза. Водночас українська громадська думка змінювалася значно повільніше: якщо у 2022 році негативне ставлення до поляків фактично не фіксувалося, то у 2023 році воно становило 1%, а за підсумками останнього дослідження зросло до 8%.

Автори дослідження пов’язують зміну настроїв у Польщі з поступовою трансформацією суспільного сприйняття війни та її наслідків. На їхню думку, хвиля безпрецедентної солідарності з Україною, яка виникла після початку повномасштабного російського вторгнення, з часом змінилася більш прагматичним підходом. Одним із факторів називається емоційна втома суспільства та зниження очікувань щодо швидкого завершення війни.

Соціологи також звертають увагу на вплив міжнародної політичної ситуації, зокрема змін у зовнішньополітичному курсі окремих партнерів України та невизначеності навколо перспектив мирного врегулювання. На їхню думку, ці чинники посилили дискусії всередині польського суспільства щодо масштабів підтримки України та використання державних ресурсів.

Водночас дослідники підкреслюють, що зростання критичних настроїв не означає автоматичного погіршення особистого ставлення поляків до українців, які проживають, працюють або навчаються в країні. Значна частина опитаних позитивно оцінює безпосередні контакти з українськими громадянами, тоді як основні дискусії стосуються державної політики, механізмів допомоги та контролю за її розподілом.

Попри зміни в громадській думці, у Польщі зберігається підтримка суверенітету України та розуміння важливості її оборони для регіональної безпеки. Дослідники вважають, що саме цей консенсус продовжує залишатися фундаментом двосторонніх відносин навіть в умовах зростання суспільної напруги й політичних дискусій.

Тема суспільних настроїв неодноразово ставала предметом публічних заяв польських і українських посадовців. Зокрема, український посол у Польщі Василь Боднар раніше зазначав, що ставлення польського суспільства до українців змінилося порівняно з 2022 роком, однак закликав розрізняти оцінку України як держави та сприйняття українських громадян, які нині проживають на території Польщі.