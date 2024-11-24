Небажані дзвінки забороняють: закон 8153

На рівні закону пропонується закріпити, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється, і абонент може подати письмовий запит постачальнику електронних комунікаційних послуг щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів.

Зокрема, Верховна Рада 20 листопада схвалила за основу законопроєкт 8153 «Про захист персональних даних» авторства спікера парламенту Руслана Стефанчука, який був поданий ще у 2022 році.

Серед іншого, закон про електронні комунікації пропонується доповнити новими статтями щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів абоненту.

Пропонується закріпити в окремій статті, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється.

Абонент має право звернутись до постачальникаелектронних комунікаційних мереж чи послуг із запитом про встановлення контактних даних іншого абонента, який здійснює ці небажані виклики та повідомлення.