НБУ звільнятиме акціонерів та топ-менеджерів українських банків, які працюють у Росії
2024-20-06    525

НБУ звільнятиме акціонерів та топ-менеджерів українських банків, які працюють у Росії

Нацбанк України збирається позбавляти права голосу іноземних акціонерів українських «дочок», якщо ті нарощують свій бізнес у РФ, що дасть змогу НБУ поставити на чолі банку свого керуючого. А також планує усувати від роботи банківських топ-менеджерів, якщо ті працюють одночасно на українські та російські банки — за попередньою оцінкою таких може бути не менше 20 осіб.

Про це йдеться у листі НБУ №27-0007/45284. Цим документом регулятор роз’яснює, як на практиці застосовуватиме свою нещодавню постанову №54, якою було затверджено нові ознаки небездоганної ділової репутації для банкірів.

Небездоганна ділова репутація – дуже важливий момент для роботи у будь-якому банку. Якщо НБУ визнає репутацію «небездоганною», то це має два наслідки. Для топ-менеджера – усунення/звільнення з посади, для акціонера банку – усунення від управління, тобто власника позбавляють права голосу на зборах акціонерів, і він втрачає право впливати на роботу банку.

Якщо у 2023 році, наприклад, українські Райффайзен Банк та ОТП Банк, включали список «міжнародних спонсорів війни» нашого НАЗК (Нацагентства із запобігання корупції), а потім були змушені виводити з нього під тиском австрійської та угорської влади. То тепер влада України вирішила діяти інакше — тиснути не на самі українські «дочки», а на їхнє керівництво та акціонерів материнських структур.

У листі НБУ №27-0007/45284 наводиться список 9-ти іноземців, які мають банки в Україні та Росії із зазначенням українських «дочок»:

  1. Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) – Райффайзен Банк;
  2. Угорський ОТР Bank Group – ОТП Банк;
  3. Французький BNP Paribas – Укрсиббанк;
  4. Французький Crédit Agricole – Креді Агріколь Банк;
  5. Шведський SEB Group – СЕБ Корпоративний банк;
  6. Американський Citi Group – Сітібанк;
  7. Італійський Intesa SanPaolo – Правекс-Банк;
  8. Нідерландський ING – ІНГ Банк Україна;
  9. Німецький Deutsche Bank – Дойче Банк ДБУ.

У своєму поясненні нацбанківці пояснили, як усе відбуватиметься практично.

Перший крок: усі українські банки зобов’язані до 4 липня 2024 року надати в НБУ особисті анкети керівників/ключових осіб своїх структур (із зазначенням місць роботи та володінням акціями). Крім членів правління, це ще головний ризик-менеджер банку, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.

Другий крок: до 4 вересня 2024 року такі ж анкети мають бути надані акціонерам (власникам суттєвого впливу). За цими анкетами повинні з’ясувати, хто з банківського керівництва/акціонерів продовжує працювати або володіти/володіти банками в РФ.

Але при цьому НБУ робить одне застереження. Банкір та акціонер у статусі «небездоганної ділової репутації» може уникнути звільнення/усунення в одному випадку. А саме: якщо материнська структура іноземця, яка працює в РФ, почне скорочувати свій бізнес у Росії. Це мають бути не загальні слова та обіцянки. А детально оформлений документ, із зазначенням усіх термінів та етапів скорочень: активів, кредитного портфеля та ін., а також терміну остаточного відходу з російського ринку. Потім Нацбанк обіцяє стежити за виконанням усіх пунктів цих зобов’язань і залишає за собою право на заходи, якщо графік порушуватиметься. Тобто документ має стати «дамокловим мечем», над керівниками та акціонерами.

У випадку з топ-менеджерами – банк повинен звільнити працівника, пов’язаного з РФ, та найняти іншого. А з акціонерами ситуація дещо складніша: після усунення власника призначатиметься керуючий/контролер з боку Нацбанку, який і стежитиме за роботою української «дочки» іноземної фінустанови.

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