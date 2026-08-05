НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 5 серпня
2026-05-08    110

НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 5 серпня

Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 5 серпня 2026 року. Порівняно з попереднім банківським днем долар США подешевшає на 4 копійки й коштуватиме 44,74 грн, тоді як курс євро знизиться на 11 копійок — до 51,53 грн. Оновлені показники набудуть чинності з початку операційного дня 5 серпня.

Згідно з даними регулятора, офіційний курс долара становитиме 44,74 грн проти 44,78 грн, встановлених на 4 серпня. Європейська валюта також демонструє незначне зниження: курс євро визначено на рівні 51,53 грн порівняно з 51,64 грн днем раніше. Таким чином, обидві основні резервні валюти втратили частину вартості щодо гривні після попередніх коливань.

Попри корекцію, офіційний курс долара залишається близьким до історичного максимуму. Найвищий показник був зафіксований Національним банком 11 червня 2026 року, коли американська валюта досягла рівня 44,97 грн за долар. Поточне значення є нижчим лише на 23 копійки, що свідчить про збереження високого курсового рівня.

Євро також утримується поблизу рекордних значень. Попередній історичний максимум офіційного курсу був встановлений 16 червня 2026 року на рівні 52,03 грн за євро. Після цього європейська валюта кілька разів змінювала напрямок руху залежно від ситуації на міжнародних фінансових ринках та співвідношення курсу євро до долара на світовому валютному ринку.

Офіційний курс Національного банку використовується для бухгалтерського обліку, митних операцій, розрахунку окремих податків, державної статистики та фінансової звітності. Водночас курси купівлі та продажу валюти в банках і обмінних пунктах можуть відрізнятися від офіційних показників, оскільки формуються з урахуванням ринкової ситуації, попиту, пропозиції та комерційної політики фінансових установ.

На валютний ринок продовжують впливати внутрішні та зовнішні економічні чинники, серед яких обсяги міжнародної фінансової допомоги, валютні інтервенції Національного банку, динаміка експорту та імпорту, а також ситуація на глобальних фінансових майданчиках. Регулятор і надалі застосовує режим керованої гнучкості курсу, який передбачає згладжування різких коливань за допомогою валютних інтервенцій.

Чинна модель курсоутворення діє після переходу Національного банку восени 2023 року від фіксованого офіційного курсу до режиму керованої гнучкості. За цієї системи курс гривні формується під впливом ринкових факторів, однак НБУ може виходити на міжбанківський валютний ринок для підтримання його стабільності та запобігання надмірним коливанням.

Фінансові аналітики звертають увагу, що щоденні зміни офіційного курсу на кілька копійок не завжди мають прямий вплив на роздрібний готівковий ринок. Банки та обмінні мережі коригують власні курси залежно від поточної ліквідності, операцій на міжбанківському ринку, попиту населення та корпоративних клієнтів, а також прогнозів щодо подальшої динаміки валютного ринку.

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