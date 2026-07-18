НБУ змінив правила ідентифікації клієнтів у банках
2026-18-07    117

НБУ змінив правила ідентифікації клієнтів у банках

Національний банк України з 17 липня запровадив нові правила ідентифікації та верифікації клієнтів банків, дозволивши в окремих випадках підтверджувати особу через довірену особу або супроводжуючого. Зміни стосуються людей, які через стан здоров’я не можуть самостійно пред’явити оригінал паспорта чи підписати необхідні документи під час отримання банківських послуг.

Відповідно до оновлених вимог регулятора, банки можуть здійснювати ідентифікацію клієнта за участю довіреної особи або супроводжуючого, якщо фізичний стан людини не дозволяє їй самостійно продемонструвати документ, що посвідчує особу. При цьому фінансова установа повинна забезпечити належну перевірку як самого клієнта, так і особи, яка його супроводжує або представляє.

Окремі зміни стосуються процедури фотофіксації, яка є одним із елементів дистанційної або очної ідентифікації. Якщо клієнт не може поставити власний підпис для підтвердження згоди на фотографування, банки отримали право фіксувати таку згоду за допомогою аудіо- або відеозапису. Такий механізм передбачений для випадків, коли фізичний стан людини не дозволяє використовувати традиційний письмовий спосіб підтвердження.

У Національному банку пояснили, що зміни спрямовані на розширення доступності фінансових послуг для маломобільних громадян, людей із тяжкими захворюваннями, осіб, які проходять лікування, а також клієнтів, що через фізичні обмеження не можуть виконати окремі процедури особисто. Регулятор зазначає, що нові правила покликані усунути адміністративні бар’єри без зниження рівня фінансового моніторингу та контролю за безпекою банківських операцій.

Ідентифікація клієнтів є обов’язковою вимогою для відкриття рахунків, отримання банківських продуктів, проведення окремих фінансових операцій та виконання законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Саме тому банки повинні переконатися у достовірності даних клієнта незалежно від способу підтвердження його особи.

Оновлення нормативної бази стало продовженням політики НБУ щодо адаптації банківських процедур до потреб різних категорій населення. Останніми роками регулятор розширює можливості дистанційної ідентифікації, впроваджує цифрові сервіси та вдосконалює механізми використання електронних документів. Нові зміни доповнюють ці інструменти можливістю застосування альтернативних способів підтвердження особи у виняткових випадках.

Запроваджені правила набули чинності 17 липня. Відтепер усі банки, які працюють на території країни, можуть застосовувати оновлені процедури відповідно до вимог Національного банку. Очікується, що нововведення спростять доступ до фінансових послуг для людей, які раніше стикалися зі складнощами під час проходження обов’язкової верифікації через стан здоров’я.

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