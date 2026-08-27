НБУ збільшив строки розрахунків за агропродукцію до 150 днів
2026-27-08    114

НБУ збільшив строки розрахунків за агропродукцію до 150 днів

Національний банк України збільшив із 120 до 150 днів максимально допустимі строки розрахунків за експорт окремих видів агропродукції через проблеми з морською логістикою після посилення російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах у липні 2026 року. Нові правила стосуються поставок, здійснених з 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року.

Послаблення поширюється на експорт зернових культур, насіння олійних культур, рослинних олій та побічних продуктів їх переробки. Таким чином, граничний період для завершення розрахунків за відповідними зовнішньоекономічними операціями збільшено на 30 днів, або на чверть порівняно з попереднім лімітом.

У НБУ пояснили рішення зміною умов транспортування аграрних вантажів. Через посилення російських атак на портові об’єкти та цивільні судна частина експортних операцій зіткнулася з додатковими логістичними затримками. У регуляторі заявили, що тривалість перевезення товарів альтернативними маршрутами зросла, а встановлений раніше 120-денний строк перестав відповідати фактичним умовам експорту.

«В результаті посилення російських ударів по об’єктах портової інфраструктури та цивільних суднах у липні 2026 року виникли проблеми з морською логістикою. Через це тривалість транспортування товарів іншими шляхами збільшилася, а чинний граничний строк розрахунків став об’єктивно недостатнім для експорту аграрної продукції», — повідомили в Нацбанку.

Зміна строків має зменшити ризик порушення валютних розрахунків для експортерів, які через затримки доставки не встигають завершити операції в межах попереднього ліміту. Для аграрних компаній це означає додатковий час на проходження вантажами змінених маршрутів, оформлення та завершення платежів за поставлену продукцію.

Новий строк діятиме для визначених категорій аграрних товарів упродовж періоду, який охоплює понад рік. Отже, послаблення поширюється не лише на операції безпосередньо в період пікового логістичного навантаження літа 2026 року, а й на експортні поставки до кінця серпня 2027-го.

Рішення НБУ стосується саме граничного строку розрахунків за відповідними експортними операціями і не скасовує інших вимог валютного регулювання. Експортери й надалі мають виконувати встановлені правила щодо проведення зовнішньоекономічних розрахунків, однак отримують довший період для їх завершення у випадках, на які поширюється нова норма.

Зміна правил відбувається на тлі зростання значення альтернативної логістики для аграрного експорту. У разі пошкодження або тимчасового обмеження роботи портової інфраструктури перевезення можуть перенаправлятися іншими маршрутами, що збільшує час доставки та створює додаткові операційні витрати для учасників ринку.

Для розуміння механізму важливо, що граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями встановлюються в межах валютного регулювання і впливають на час, протягом якого резидент має завершити розрахунки за відповідною зовнішньоекономічною операцією. Збільшення ліміту не є прямою фінансовою компенсацією збитків від атак, а є регуляторним інструментом, покликаним врахувати фактичний час проходження товарів через ускладнену логістичну систему.

Подальша дія послаблення залежатиме від безпекової ситуації та стану транспортних маршрутів. НБУ визначив кінцевою датою застосування нових строків 31 серпня 2027 року, тому до цього періоду залишається відкритим питання, чи потребуватиме аграрний експорт подальшого коригування валютних правил залежно від роботи портів і доступності альтернативних шляхів доставки.

агроекспорт, валютне регулювання, морська логістика, Національний банк України, новини України, портова інфраструктура
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