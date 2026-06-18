НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%: якою буде інфляція?

Правління Національного банку України 18 червня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15% річних. Регулятор пояснив це необхідністю збереження достатньо жорстких монетарних умов для стримування інфляції, підтримки стабільності валютного ринку та збереження привабливості гривневих інструментів для заощаджень. Відповідне рішення було оголошене під час брифінгу голови НБУ Андрія Пишного після чергового засідання правління.

За словами очільника Національного банку, нинішній рівень облікової ставки відповідає поточній економічній ситуації та враховує поступове зниження окремих зовнішніх ризиків. Серед факторів, які вплинули на рішення, названо високий попит населення та бізнесу на гривневі фінансові інструменти, а також позитивні сигнали щодо зовнішнього фінансування України та зменшення напруженості навколо конфлікту на Близькому Сході.

Андрій Пишний повідомив, що споживча інфляція у травні почала сповільнюватися відповідно до прогнозів регулятора. Основним чинником стало збільшення пропозиції сирих продуктів харчування, що дозволило частково стримати зростання цін. Водночас Національний банк очікує, що найближчими місяцями інфляція залишатиметься приблизно на нинішньому рівні, а наприкінці року можливе її тимчасове прискорення.

У НБУ пояснюють, що ціновий тиск продовжують формувати кілька факторів. Серед них – подорожчання енергоносіїв для бізнесу, наслідки попереднього послаблення курсу гривні, а також зростання заробітних плат через дефіцит працівників на ринку праці. Ці чинники підтримують високу собівартість виробництва товарів і послуг, що відображається на споживчих цінах.

Разом із тим регулятор прогнозує повернення інфляції до траєкторії стійкого уповільнення вже у 2027 році. Очікується, що цьому сприятимуть стабілізація цін на енергоресурси, покращення врожайності сільськогосподарських культур, збільшення пропозиції продовольства та подальший вплив жорсткої грошово-кредитної політики Національного банку. Регулятор вважає, що збереження поточних умов дозволить поступово повернути інфляцію до цільових показників.

Керівництво НБУ також звернуло увагу на перспективи зовнішнього фінансування України. Очікувані міжнародні надходження, за оцінкою регулятора, дадуть можливість покривати дефіцит державного бюджету без створення додаткового тиску на валютний ринок та міжнародні резерви. Це має сприяти підтриманню макрофінансової стабільності та збереженню прогнозованої ситуації на фінансовому ринку.

У Національному банку зазначають, що попри певне зниження геополітичних ризиків, пов’язаних із ситуацією на Близькому Сході, невизначеність у світовій економіці зберігається. Саме тому регулятор поки не бачить підстав для пом’якшення монетарної політики та продовжує дотримуватися курсу на підтримку цінової стабільності. Збереження облікової ставки на рівні 15% має забезпечити контроль над інфляційними процесами та підтримати довіру до гривневих активів.