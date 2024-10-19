НБУ зажадав від банків активно моніторити та карати ФОПи

НБУ анонсував битву банків з фізособами-підприємцями (ФОП), які, на думку НБУ, дозволяють великому бізнесу мінімізувати податкові платежі та переводити в готівку кошти.

Вимога регулятора максимально ретельно перевіряти і стежити за діяльністю ФОП прозвучала на закритій нараді НБУ минулої п’ятниці, 11 жовтня. На ньому були присутні керівники найбільших банків України, повідомило ЗМІ джерело.

«Голова Національного банку Андрій Пишний так і сказав: «Не можна зупинятися на досягнутому в боротьбі з дропами, треба рухатися далі і боротися з фіктивними ФОПами, які не ведуть реальний бізнес, а створювалися, аби допомагати мінімізувати оподаткування великих підприємств і для обнала», – розповів інформатор.

Як приклад наводилися виробничі та інші компанії, на яких працює одразу по 80-100 ФОПів. Зовсім немає найманих працівників у штаті, а левова частка оплат, закупівель/продажів йде не через рахунки юрособи (ТОВ), а саме через фізосіб-підприємців. Що дозволяє підприємству або демонструвати збиткову діяльність, або мінімально прибуткову та занижувати сплати податку на прибуток підприємств, який в Україні на даний момент становить 18% (виняток — банки, які сплачують 50%).

У Нацбанку ставлять кілька цілей у рамках боротьби з ФОП, яких вони вважають фіктивними:

Збільшення бюджетних платежів з податку прибуток підприємств. Скорочення операцій з оголення коштів підприємств через ФОП. Збільшення офіційних штатів працівників підприємств та податкових платежів за 18%-м ПДФО (податком на доходи фізосіб) та з військового збору, який нещодавно був піднятий з 1,5% до 5%.

Якщо до Великої війни це було в зоні відповідальності Держподаткової служби та інших держорганів, то тепер в епіцентрі опинилася банківська система. Від фінансистів вимагають посилити контроль за коштами на рахунках. І, схоже, НБУ у цьому питанні координується з іншими представниками влади. Наприклад, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев цього тижня заявив, що в Україні не задекларовано податків на 420-430 млрд. грн., і з тіньовою економікою боротимуться.

На закритій нараді в НБУ банкірам не обіцяли для цього жодної нової ухвали чи іншого документа. Сказали, що суворіші перевірки ФОП потрібно проводити в рамках фінансового моніторингу, за постановою НБУ №65, затвердженою ще в травні 2020 року. Якщо банкіри цього не робитимуть — їх каратимуть, у тому числі великими штрафами.

На практиці для підприємців це означає, що фінансові операції ФОПів почнуть серйозні перевіряти ще раз, ставити більше питань про природу їхніх угод (надходжень/оплат), вимагати більше підтверджуючих і пояснюючих документів. Якщо ті здадуться підозрілими чи фіктивними — банк спочатку блокуватиме рахунки, а потім і закриватиме їх у примусовому (односторонньому) порядку, що, швидше за все, призводитиме до закриття ФОПів згодом.

Це стосується багатьох: за даними Держслужби статистики, за 12 місяців чисельність ФОПів в Україні зросла на 170 тисяч, і досягла до 1 липня 2024 року 1,67 млн.

Другим питанням на закритій нараді в НБУ стало підвищення для банків у 2024 році податку на прибуток з 25% до 50% (як і 2023-го). Андрія Пишного намагався критикувати голова одного із банків із західним капіталом, оскільки зовсім недавно Пишний обіцяв пролобіювати збереження 25%. Однак голова НБУ відмовив сприймати це як власний провал, а у відповідь звинуватив банківську спільноту в пасивності щодо роботи з Верховною Радою, урядом та іншими гілками влади.