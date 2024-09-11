НБУ запровадив обмеження для валютних карток за кордоном

З 10 вересня Національний банк встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків.

Відтепер, щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становитиме 100 тисяч гривень.

Це стосується операцій із кодами торговця 5094 (коштовне каміння та ювелірні вироби), 5944 (годинники та срібні вироби) та 5972 (магазини монет і марок). Ліміт відповідає обмеженням, які вже діють для розрахунків платіжними картками за рахунками в національній валюті.

Також встановлено окремий ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном (код торговця 6513). Ці операції включають сплату комісій за управління нерухомістю та оплату проживання.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг.