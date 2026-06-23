НБУ визнав директора АТ «Укрпошта» Смілянського непрофпридатним для фінпослуг
2026-23-06    89

НБУ визнав директора АТ «Укрпошта» Смілянського непрофпридатним для фінпослуг

Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника постачальника фінансових платіжних послуг, та зобов’язав державну компанію замінити його протягом п’яти днів. Відповідне рішення ухвалене після розгляду діяльності компанії та співбесіди зі Смілянським на засіданні Кваліфікаційної комісії НБУ.

Як повідомив регулятор, під час оцінки було враховано виявлені порушення в діяльності АТ «Укрпошта», а також пояснення, надані керівником компанії. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури дійшов висновку, що Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, розуміння та практичного досвіду належного застосування чинних норм, включно з нормативно-правовими актами Національного банку.

У рішенні НБУ зазначено, що виявлений рівень підготовки є недостатнім для належного виконання обов’язків керівника постачальника фінансових платіжних послуг. Саме на цій підставі регулятор визнав його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для обіймання відповідної посади.

Рішення стосується фінансового напряму діяльності «Укрпошти», яка останніми роками активно розвиває платіжні та фінансові сервіси. Державна компанія неодноразово заявляла про наміри розширити присутність на ринку фінансових послуг, зокрема у віддалених населених пунктах, де доступ до банківської інфраструктури є обмеженим. Саме тому вимоги регулятора до кваліфікації керівництва в цьому сегменті мають особливе значення.

Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року та є одним із найбільш публічних керівників державних підприємств. За цей час компанія пройшла кілька етапів модернізації, однак діяльність її менеджменту неодноразово ставала предметом суспільних дискусій. Зокрема, Смілянський регулярно потрапляв у скандали через власні публічні висловлювання у соціальних мережах та коментарях, де використовував ненормативну лексику і різкі формулювання на адресу критиків.

Окрему увагу громадськості привертало питання винагороди керівника державної компанії. Згідно з оприлюдненими даними, заробітна плата Смілянського становить близько 970 тисяч гривень на місяць. Водночас профспілкові активісти, працівники та окремі депутати неодноразово заявляли про незадовільний стан частини поштових відділень, проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та умовами праці персоналу.

Подальші дії «Укрпошти» залежатимуть від виконання вимоги Національного банку. Якщо державна компанія здійснює діяльність у сфері фінансових платіжних послуг, вона повинна забезпечити відповідність керівного складу регуляторним вимогам. Рішення НБУ може вплинути як на кадрову політику підприємства, так і на реалізацію його фінансових проєктів, що перебувають під наглядом регулятора.

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