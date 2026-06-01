Національний банк України розпочав червень із чергового послаблення національної валюти. За підсумками міжбанківських торгів 1 червня регулятор підняв офіційний курс гривні до долара США з 44,2680 грн/$ до 44,3023 грн/$, що стало новим історичним максимумом для американської валюти на українському ринку.

Одночасно НБУ переглянув і курс євро, який зріс із 51,5545 грн/€ до 51,5989 грн/€. Підвищення відбулося на тлі зміцнення європейської валюти на міжнародному ринку.

Долар оновив історичний максимум

За даними міжбанківського валютного ринку, протягом торгової сесії долар торгувався в діапазоні від 44,28 грн/$ до 44,32 грн/$. Саме верхня межа цього коридору стала новим орієнтиром для ринку та підтвердила тенденцію до поступової девальвації гривні.

Офіційний курс НБУ у 44,3023 грн/$ став найвищим показником за всю історію існування української національної валюти. Попередній рекорд був зафіксований наприкінці травня, однак уже на початку нового місяця він був перевищений.

Фінансові аналітики звертають увагу, що зростання курсу відбувається поступово та контрольовано. Регулятор продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу, який був запроваджений восени 2023 року після відмови від жорсткої фіксації гривні.

Обсяги торгів на міжбанку зросли

Разом із підвищенням курсу долара збільшилася і ділова активність на міжбанківському ринку.

Якщо попереднього торгового дня обсяг операцій становив близько 228 млн доларів, то 1 червня він зріс до 253 млн доларів. Таким чином, обсяг валютних угод збільшився більш ніж на 10%.

Експерти зазначають, що збільшення торговельної активності може свідчити про підвищений попит на валюту з боку імпортерів та бізнесу, який намагається застрахуватися від подальших курсових коливань.

Водночас ринок уважно стежить за поведінкою експортерів, які залишаються одним із ключових джерел надходження валютної виручки в країну.

Експортери притримують валюту

Представники банківського сектору звертають увагу на ще одну тенденцію — скорочення продажів валюти з боку експортерів.

За словами директора казначейства одного з великих українських банків, бізнес дедалі частіше відкладає продаж валютної виручки в очікуванні подальшого послаблення гривні.

«Помітно скорочуються продажі долара з боку експортерів. Бізнес притримує валюту про всяк випадок в очікуванні більш суттєвої девальвації гривні. Можливо, підвищуючи курс, Нацбанк хоче стимулювати їх до активнішого продажу валюти. Подивимося, якою буде реакція ринку», — зазначив банкір.

На думку учасників ринку, якщо експортери продовжать накопичувати валюту, це може створити додатковий тиск на гривню в найближчі тижні.

Євро також дорожчає

Паралельно із доларом зростає і курс європейської валюти.

Офіційний курс євро на 1 червня підвищився до 51,5989 грн/€, оновивши локальний максимум останніх місяців. Причиною стала не лише ситуація на внутрішньому валютному ринку, а й зміцнення євро на міжнародних майданчиках.

Курс у парі євро/долар протягом дня зріс із 1,1645 до 1,1662. Це свідчить про підвищення попиту на європейську валюту серед глобальних інвесторів.

Для України подібна динаміка означає автоматичне подорожчання євро навіть за відносно стабільного курсу долара.

Чого очікувати від курсу гривні

Учасники фінансового ринку поки не прогнозують різких валютних стрибків, однак визнають, що девальваційний тренд залишається актуальним.

На курс гривні продовжують впливати значні бюджетні витрати, потреба у фінансуванні імпорту, ситуація з міжнародною допомогою та поведінка експортерів.

Додатковим фактором залишається психологічний аспект. Якщо бізнес і населення почнуть активніше купувати валюту через очікування подальшого зростання курсу, тиск на гривню може посилитися.

Водночас НБУ зберігає значні міжнародні резерви та продовжує активно використовувати валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань на ринку.

Висновок

Перший день червня приніс новий історичний рекорд курсу долара в Україні. Офіційний курс НБУ вперше перевищив позначку 44,30 грн за долар, а обсяги торгів на міжбанку продемонстрували зростання.

На тлі скорочення продажів валюти експортерами та очікувань подальшої девальвації учасники ринку уважно стежать за діями Нацбанку. Найближчі тижні покажуть, чи стане нинішнє послаблення гривні початком нового етапу курсового зростання, чи залишиться контрольованим рухом у межах політики регулятора.