НБУ встановив новий антирекорд: долар перевищив 44,30 грн
2026-01-06    63

НБУ встановив новий антирекорд: долар перевищив 44,30 грн

Національний банк України розпочав червень із чергового послаблення національної валюти. За підсумками міжбанківських торгів 1 червня регулятор підняв офіційний курс гривні до долара США з 44,2680 грн/$ до 44,3023 грн/$, що стало новим історичним максимумом для американської валюти на українському ринку.

Одночасно НБУ переглянув і курс євро, який зріс із 51,5545 грн/€ до 51,5989 грн/€. Підвищення відбулося на тлі зміцнення європейської валюти на міжнародному ринку.

Долар оновив історичний максимум

За даними міжбанківського валютного ринку, протягом торгової сесії долар торгувався в діапазоні від 44,28 грн/$ до 44,32 грн/$. Саме верхня межа цього коридору стала новим орієнтиром для ринку та підтвердила тенденцію до поступової девальвації гривні.

Офіційний курс НБУ у 44,3023 грн/$ став найвищим показником за всю історію існування української національної валюти. Попередній рекорд був зафіксований наприкінці травня, однак уже на початку нового місяця він був перевищений.

Фінансові аналітики звертають увагу, що зростання курсу відбувається поступово та контрольовано. Регулятор продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу, який був запроваджений восени 2023 року після відмови від жорсткої фіксації гривні.

Обсяги торгів на міжбанку зросли

Разом із підвищенням курсу долара збільшилася і ділова активність на міжбанківському ринку.

Якщо попереднього торгового дня обсяг операцій становив близько 228 млн доларів, то 1 червня він зріс до 253 млн доларів. Таким чином, обсяг валютних угод збільшився більш ніж на 10%.

Експерти зазначають, що збільшення торговельної активності може свідчити про підвищений попит на валюту з боку імпортерів та бізнесу, який намагається застрахуватися від подальших курсових коливань.

Водночас ринок уважно стежить за поведінкою експортерів, які залишаються одним із ключових джерел надходження валютної виручки в країну.

Експортери притримують валюту

Представники банківського сектору звертають увагу на ще одну тенденцію — скорочення продажів валюти з боку експортерів.

За словами директора казначейства одного з великих українських банків, бізнес дедалі частіше відкладає продаж валютної виручки в очікуванні подальшого послаблення гривні.

«Помітно скорочуються продажі долара з боку експортерів. Бізнес притримує валюту про всяк випадок в очікуванні більш суттєвої девальвації гривні. Можливо, підвищуючи курс, Нацбанк хоче стимулювати їх до активнішого продажу валюти. Подивимося, якою буде реакція ринку», — зазначив банкір.

На думку учасників ринку, якщо експортери продовжать накопичувати валюту, це може створити додатковий тиск на гривню в найближчі тижні.

Євро також дорожчає

Паралельно із доларом зростає і курс європейської валюти.

Офіційний курс євро на 1 червня підвищився до 51,5989 грн/€, оновивши локальний максимум останніх місяців. Причиною стала не лише ситуація на внутрішньому валютному ринку, а й зміцнення євро на міжнародних майданчиках.

Курс у парі євро/долар протягом дня зріс із 1,1645 до 1,1662. Це свідчить про підвищення попиту на європейську валюту серед глобальних інвесторів.

Для України подібна динаміка означає автоматичне подорожчання євро навіть за відносно стабільного курсу долара.

Чого очікувати від курсу гривні

Учасники фінансового ринку поки не прогнозують різких валютних стрибків, однак визнають, що девальваційний тренд залишається актуальним.

На курс гривні продовжують впливати значні бюджетні витрати, потреба у фінансуванні імпорту, ситуація з міжнародною допомогою та поведінка експортерів.

Додатковим фактором залишається психологічний аспект. Якщо бізнес і населення почнуть активніше купувати валюту через очікування подальшого зростання курсу, тиск на гривню може посилитися.

Водночас НБУ зберігає значні міжнародні резерви та продовжує активно використовувати валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань на ринку.

Висновок

Перший день червня приніс новий історичний рекорд курсу долара в Україні. Офіційний курс НБУ вперше перевищив позначку 44,30 грн за долар, а обсяги торгів на міжбанку продемонстрували зростання.

На тлі скорочення продажів валюти експортерами та очікувань подальшої девальвації учасники ринку уважно стежать за діями Нацбанку. Найближчі тижні покажуть, чи стане нинішнє послаблення гривні початком нового етапу курсового зростання, чи залишиться контрольованим рухом у межах політики регулятора.

валютний курс, валютний ринок України, гривня долар, гривня рекордне падіння, девальвація гривні, долар 44 гривні, долар історичний максимум, курс валют Україна, курс гривні 2026, курс долара, курс долара НБУ, курс євро НБУ, міжбанк Україна, НБУ курс долара, новини економіки України
Останні новини
Андрій Ярмоленко: біографія та цікаві факти про футболіста

Андрій Ярмоленко: біографія та цікаві факти про футболіста
Андрій Ярмоленко — один із найвідоміших українських футболістів сучасності, багаторічний читать далее
01-06, 16:58
Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався майже 14 років

Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався майже 14 років
Капітан збірної України та вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко вписав читать далее
01-06, 16:55
НБУ встановив новий антирекорд: долар перевищив 44,30 грн

НБУ встановив новий антирекорд: долар перевищив 44,30 грн
Національний банк України розпочав червень із чергового послаблення національної валюти. читать далее
01-06, 16:53
Постановка жінок на військовий облік: Рада готує нові правила

Постановка жінок на військовий облік: Рада готує нові правила
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки читать далее
01-06, 11:54
В ЄС обговорюють обмеження тимчасового захисту для частини українців після 2027 року

В ЄС обговорюють обмеження тимчасового захисту для частини українців після 2027 року
Країни Європейського Союзу розглядають можливість зміни правил надання тимчасового захисту читать далее
01-06, 11:27
На Банковій пояснили заяви Зеленського про завершення війни до листопада — ЗМІ

На Банковій пояснили заяви Зеленського про завершення війни до листопада — ЗМІ
В Офісі президента пояснюють заяви Володимира Зеленського щодо можливого завершення читать далее
01-06, 10:55
1 червня 2026 року: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

1 червня 2026 року: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
1 червня в Україні відзначають одразу кілька важливих подій. Цей читать далее
01-06, 09:30
Погода в Україні 1 червня 2026: де будуть дощі та грози

Погода в Україні 1 червня 2026: де будуть дощі та грози
Перший день літа в Україні принесе комфортну температуру повітря без читать далее
31-05, 19:41
Гороскоп на 1 червня 2026 року: кому пощастить у фінансах, а кому варто уникати конфліктів

Гороскоп на 1 червня 2026 року: кому пощастить у фінансах, а кому варто уникати конфліктів
Перший день літа 2026 року проходить під впливом енергії оновлення читать далее
31-05, 19:36
Борг за газ може з’явитися навіть після оплати: у Нафтогазі назвали причину

Борг за газ може з’явитися навіть після оплати: у Нафтогазі назвали причину
Українці можуть зіткнутися з появою заборгованості за газ навіть після читать далее
31-05, 19:18
В Україні почали тестувати людиноподібних роботів для роботи в зоні бойових дій

В Україні почали тестувати людиноподібних роботів для роботи в зоні бойових дій
Американський стартап Foundation Future Industries, пов'язаний із родиною президента США читать далее
31-05, 19:16
Молдова не планує вступ до НАТО через відсутність підтримки населення

Молдова не планує вступ до НАТО через відсутність підтримки населення
Молдова наразі не розглядає вступ до НАТО через відсутність достатньої читать далее
31-05, 19:08
Чи потрібно оцифровувати трудову книжку пенсіонерам: що буде після 10 червня

Чи потрібно оцифровувати трудову книжку пенсіонерам: що буде після 10 червня
До 10 червня 2026 року в Україні триває кампанія з читать далее
31-05, 19:04
Ukraine Weekly Digest (May 26 – June 1, 2026): Zelensky Warns of New Russian Offensive, EU Sanctions and the Drone War

Ukraine Weekly Digest (May 26 – June 1, 2026): Zelensky Warns of New Russian Offensive, EU Sanctions and the Drone War
The past week has once again placed Ukraine at the читать далее
31-05, 17:48
Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026

Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026
Українські спортсменки Софія Країнська та Варвара Чубарова під час церемонії читать далее
30-05, 21:49
Частина ВПО може втратити виплати: кого торкнуться нові перевірки

Частина ВПО може втратити виплати: кого торкнуться нові перевірки
Система державної підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні поступово переходить читать далее
30-05, 21:44
Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти

Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти
Останній день весни в Україні пройде під впливом нестійких атмосферних читать далее
30-05, 21:29
Гороскоп на 31 травня 2026: що чекає на знаки зодіаку цього дня

Гороскоп на 31 травня 2026: що чекає на знаки зодіаку цього дня
31 травня 2026 року пройде під впливом енергії завершення весняного читать далее
30-05, 21:21
Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон): біографія та цікаві факти про зірку PornHub

Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон): біографія та цікаві факти про зірку PornHub
Юлія Сенюк, більш відома під сценічним псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine читать далее
30-05, 18:02
Каріна Мазяр: біографія та цікаві факти про українську модель

Каріна Мазяр: біографія та цікаві факти про українську модель
Каріна Мазяр — українська модель та учасниця конкурсів краси, яка читать далее
30-05, 17:56
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції