НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали
2026-13-07    33

НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Порівняно з попереднім банківським днем долар США подешевшав на 2 копійки, євро втратив 1 копійку, а польський злотий знизився одразу на 11 копійок. Оновлені показники оприлюднено на офіційному сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, офіційний курс долара США становить 44,49 гривні, що на дві копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Євро оцінено у 50,86 гривні, його курс знизився на одну копійку. Найбільшу зміну продемонстрував польський злотий, який подешевшав на 11 копійок — до 11,69 гривні.

Офіційний курс Національного банку використовується для бухгалтерського обліку, митних платежів, визначення податкових зобов’язань, а також у низці державних фінансових розрахунків. Водночас готівковий та безготівковий ринки працюють за ринковими принципами, тому банки й обмінні пункти встановлюють власні курси купівлі та продажу валют залежно від попиту, пропозиції та ситуації на міжбанківському ринку.

Після переходу восени 2023 року до режиму керованої гнучкості валютного курсу Національний банк більше не утримує фіксований курс гривні. Регулятор проводить валютні інтервенції лише у випадках, коли необхідно згладити надмірні коливання або підтримати стабільність фінансової системи. Такий механізм дозволяє курсу реагувати на ринкові фактори, зберігаючи контроль над різкими змінами.

На формування вартості гривні впливають обсяги міжнародної фінансової допомоги, валютна виручка експортерів, імпортні операції, попит населення на іноземну валюту та рішення НБУ щодо монетарної політики. Важливу роль також відіграє рівень міжнародних резервів, який забезпечує регулятору можливість підтримувати збалансованість валютного ринку в умовах воєнного стану.

Економісти зазначають, що незначні щоденні зміни офіційного курсу не свідчать про формування нового довгострокового тренду. Водночас увага ринку прикута до прогнозів щодо вартості долара до кінця року. Зокрема, економіст Андрій Шевчишин оцінює базовий сценарій у діапазоні 45,5–45,6 гривні за долар. На його думку, реалізація такого прогнозу залежатиме від макроекономічної ситуації, стабільності енергетичної системи, обсягів міжнародної підтримки та розвитку безпекової ситуації в країні.

Аналітики також звертають увагу, що курс євро в Україні значною мірою визначається співвідношенням європейської та американської валют на світових ринках. Польський злотий залишається однією з найважливіших іноземних валют для українців через активну торгівлю з Польщею, трудову міграцію та значні обсяги приватних грошових переказів між двома країнами.

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