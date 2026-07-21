НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу
2026-21-07    114

НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу

Національний банк розіслав українським банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, які розширюють перелік ознак компаній із підвищеним рівнем ризику. Документ передбачає додаткові критерії оцінки клієнтів під час проведення фінансового моніторингу, що може призвести до більш ретельних перевірок окремих підприємців і юридичних осіб, повідомляють ЗМІ з посиланням на лист НБУ №25-0010/65703.

За інформацією видання, регулятор доповнив перелік характеристик так званих компаній-оболонок. Серед нових ознак називають невелику кількість працівників, незначний статутний капітал, поєднання функцій засновника та керівника однією особою, розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників, а також часті зміни керівництва, адреси, назви чи видів діяльності без очевидної економічної причини.

До переліку також увійшли відсутність виробничих потужностей, складів або транспорту для ведення заявленої діяльності, використання спільних із іншими компаніями IP-адрес, телефонів чи бухгалтерів без належного обґрунтування, активна співпраця з великою кількістю новостворених контрагентів, багатомільйонні обороти за незначних задекларованих доходів, відкриті кримінальні провадження у сфері господарської діяльності, а також робота з іноземними посередниками, які не є виробниками продукції.

Як зазначають ЗМІ, окремі критерії сформульовані без конкретних кількісних показників. Зокрема, документ не визначає, яку кількість працівників або розмір статутного капіталу слід вважати незначними, а також не встановлює вікових меж для молодих чи літніх керівників підприємств. Остаточну оцінку ризиків банки здійснюватимуть самостійно в межах ризик-орієнтованого підходу.

Крім ознак потенційно фіктивних компаній, рекомендації містять окремий блок щодо виявлення ризиків під час імпортних операцій. Банкам пропонується звертати увагу на випадки, коли новостворені імпортери здійснюють багатомільйонні перекази нерезидентам за вже поставлену продукцію без попередньої передоплати, не можуть надати документи про транспортування чи зберігання товарів або мають фінансові операції, які не відповідають їхній заявленій господарській діяльності.

Серед інших факторів ризику називаються відсутність або незначні платежі за оренду, комунальні послуги, податки та заробітну плату, а також невідповідність між характером надходжень і витрат за рахунками компанії. Такі ознаки можуть стати підставою для поглибленої перевірки походження коштів та економічного змісту операцій.

Відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу, банки зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід під час обслуговування клієнтів. Якщо фінансова установа виявляє підозрілі операції або не може отримати достатніх підтверджень щодо їх законності, вона має право запросити додаткові документи, тимчасово призупинити проведення окремих платежів або припинити ділові відносини з клієнтом у випадках, передбачених законодавством.

За даними джерел у банківській сфері, на які посилаються ЗМІ, найближчим часом окремі фінансові установи можуть активізувати перевірки клієнтів із числа малого, середнього та великого бізнесу відповідно до оновлених рекомендацій регулятора. Офіційних заяв про проведення масштабної кампанії перевірок або блокування рахунків Національний банк наразі не оприлюднював.

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