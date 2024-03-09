НБУ планує обмежити карткові p2p-перекази: які операції потраплять під ризик?

В НБУ готують законопроєкт щодо обмеження карткових p2p-переказів між фізичними особами. Таку позицію представники Національного банку висловили під час доповіді на засіданні податкового Комітету ВР. Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів голова Комітету Данило Гетманцев.

Гетманцев підкреслив, що обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій:

“Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні “бізнеси”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб”.

Як приклад депутат навів операцію, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих йому людей. На жаргоні злочинців це називається “дропер”, коли пенсіонер віддає свою картку мов би “в оренду” і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Варіанти схем можуть бути різні. Саме таким операціям Національний банк і пропонує протидіяти.

Але спочатку потрібно дочекатися оприлюднення відповідного проєкту НБУ для громадського обговорення, а згодом вже ухвалення зваженого комплексного рішення.