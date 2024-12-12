НБУ підняв облікову ставку до 13,5% річних

Нацбанк України підняв свою облікову ставку через інфляцію, що розбушувалася. І це може бути не останнє підвищення. Нацбанк ухвалив рішення про підвищення розміру своєї облікової ставки у 13% до 13,5% річних, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

При тому, що раніше Нацбанк прогнозував збереження ставки на колишньому рівні до середини наступного року.

“Це рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове уповільнення інфляції”, – сказав він.

Держстат у листопаді зафіксувавши інфляцію на рівні 11,2% у річному вимірі, тоді як останній прогноз Нацбанку становив 9,7%.

«У наступні місяці інфляція у річному обчисленні, ймовірно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєвих бюджетних видатків, значних темпів збільшення заробітних плат та вищого енергодефіциту під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має бути сповільнена на тлі поступового покращення ситуації в енергосекторі та нарощування врожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ та очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску», – заявив Андрій Пишний.

А заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук сказав, що НБУ відмовляється прогнозувати інфляцію за підсумками 2024 року після того, як не виправдався поточний прогноз НБУ у розмірі 9,7%.

“Ми не готові озвучити конкретну цифру, але інфляція буде вищою, ніж ми передбачали”, – сказав Ніколайчук.

Пишний заявив, що війна визначає ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій та виробництв. І сказав, що швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру та тривалості бойових дій.

Пишний назвав основні ризики економіки:

Виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім підтримки обороноздатності. Можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск. Подальше пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та тисне на ціни з боку пропозиції.

Глава Нацбанку також дав зрозуміти, що можливе і нове збільшення відсоткової ставки.

«НБУ продовжить посилення відсоткової політики на найближчих засіданнях правління за збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань», – зазначив Пишний.

При цьому він сказав, що у грудні 2024 року Україна розраховує отримати близько $8,5 млрд у рамках міжнародної допомоги.