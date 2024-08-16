НБУ готується скасовувати валютні заборони: що хочуть дозволити?

Нацбанк може незабаром піти на нове пом’якшення валютних обмежень, що діють під час війни. Про це говорить сам НБУ у внутрішньому листі на банки №40-0009/61174, де повідомляє про відпрацювання «питання про наявність належних передумов для спрощення валютних обмежень для здійснення резидентами переказів за кордон за деякими імпортними операціями, постачання товарів за якими було здійснено до 23.02 .2021».

З документу випливає, що НБУ хоче розрахувати суму валюти, яка може піти з України за кордон, якщо влада дозволить бізнесу оплатити старі, довоєнні, постачання імпортних товарів. Очевидно, ці проплати спочатку застрягли і не були проведені після введення валютних обмежень 24 лютого 2022 року.

У НБУ хочуть зрозуміти, наскільки суттєвим буде валютний відтік і скільки долара із золотовалютних резервів України доведеться продати, якщо він піде на поблажки для платежів. Остаточне рішення буде ухвалено після збору всієї інформації та аналізу.

Як відомо, валютна лібералізація Нацбанку цього року виливається в зростання валютного продажу регулятора, що підтверджується офіційними звітами: з $2,99 млрд у червні 2024 року до $3,3 млрд у липні, наприклад. Усього з початку цього року НБУ продав уже $18,5 млрд (купити зміг лише $118,6 млн) — це приблизно половина поточного розміру золотовалютних резервів країни, які, втім, регулярно поповнюються за рахунок міжнародної допомоги. Але не на 100%. За підсумками липня, регулятор звітував про скорочення цих резервів на 1,8% — до $37,2 млрд.

Зараз НБУ запросив у банків дані щодо:

Неоплаченими імпортними контрактами до 23 лютого 2021 року (у тому числі з 1 січня 2020 по 23 лютого 2021-го, а також з 1 січня 2019-го до 31 грудня 2019-го та раніше 31 грудня 2018-го);

Боргам з імпорту товарів до 23 лютого 2021 року за умови прямого кредитування, страхування, гарантування, поруки іноземної експортно-кредитної агенції, а також іншої країни через уповноважену організацію/особу. Із зазначенням резидентства такої особи, банку.

Схоже, що нова валютна лібералізація може торкнутися цих контрактів.

Видно, що влада поспішає. Всі ці дані Нацбанк зажадав надати до 23 серпня 2024 року, коли, мабуть, планується розпочати аналіз та ухвалити рішення. Його не виключають наприкінці серпня чи у вересні. Можливо, під час чергової заяви щодо перегляду облікової ставки НБУ, яка, згідно з офіційним графіком, має бути оприлюднена 19 вересня.