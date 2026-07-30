НБУ готує значне послаблення валютних обмежень для населення
2026-30-07    88

НБУ готує значне послаблення валютних обмежень для населення

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив про підготовку масштабного пакета лібералізації валютних обмежень, який стосуватиметься як фізичних осіб, так і бізнесу. За його словами, відповідне рішення вже погоджене з Міжнародним валютним фондом і має бути затверджене найближчим часом. Про це очільник НБУ заявив, коментуючи подальші кроки регулятора у сфері валютної політики.

Пишний зазначив, що майбутні зміни стануть «значним пакетом абсолютної лібералізації». За його словами, нові правила мають дати додатковий імпульс економічному розвитку, стимулювати ділову активність та створити сприятливіші умови для здійснення фінансових операцій як громадянами, так і підприємствами.

Водночас керівник Національного банку не уточнив, які саме валютні обмеження планують переглянути. Також він не назвав конкретної дати набуття чинності нового пакета змін, зазначивши лише, що рішення буде ухвалене найближчим часом після завершення необхідних процедур.

За словами Пишного, питання валютної лібералізації обговорювалося під час переговорів із Міжнародним валютним фондом, а запропоновані зміни отримали погодження. Це свідчить про те, що нові кроки регулятора узгоджуються з міжнародними зобов’язаннями держави та програмою співпраці з МВФ.

Після початку повномасштабної війни Національний банк запровадив низку валютних обмежень для захисту міжнародних резервів, підтримки фінансової стабільності та контролю за рухом капіталу. Надалі регулятор поступово пом’якшував окремі правила, дозволяючи певні категорії валютних операцій для бізнесу та населення залежно від макроекономічної ситуації, рівня резервів і стійкості валютного ринку.

Економісти неодноразово зазначали, що поетапне скасування валютних обмежень є важливим елементом повернення до нормального функціонування фінансової системи. Водночас швидкість такого процесу залежить від інфляції, стану платіжного балансу, обсягів міжнародної допомоги та ситуації на валютному ринку. Саме тому НБУ традиційно наголошує на поступовості ухвалення рішень у цій сфері.

Поки регулятор не оприлюднив текст майбутньої постанови, остаточний перелік змін залишається невідомим. Очікується, що після офіційного затвердження Національний банк опублікує детальні роз’яснення щодо нових правил, строків їх запровадження та категорій операцій, на які поширюватиметься валютна лібералізація.

Валютні обмеження були запроваджені Національним банком у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни. Тоді регулятор обмежив частину операцій із валютою, зокрема перекази коштів за кордон, купівлю іноземної валюти та окремі операції бізнесу, щоб не допустити різкого відтоку капіталу і зберегти стабільність гривні. Упродовж 2023–2026 років НБУ поступово скасовував окремі заборони, розширюючи можливості для підприємців, інвесторів та громадян залежно від ситуації на валютному ринку.

Новий пакет змін має стати наступним етапом переходу від режиму жорстких валютних обмежень до більш відкритої фінансової системи. Після затвердження рішення стане зрозуміло, які саме операції зможуть проводити громадяни та компанії без додаткових обмежень, а також чи вплине лібералізація на попит на валюту, рух капіталу та умови роботи бізнесу. До оприлюднення відповідної постанови НБУ чинні правила залишаються без змін.

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