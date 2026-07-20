Названо бібліотеки світу, які стали новими туристичними магнітами
2026-20-07    63

Названо бібліотеки світу, які стали новими туристичними магнітами

Інтерес до найкрасивіших бібліотек світу продовжує зростати на тлі розвитку культурного туризму та популярності історичних пам’яток. Для мандрівників, архітекторів і поціновувачів культурної спадщини такі об’єкти дедалі частіше стають окремою метою подорожей, а фото та приклади найвідоміших книгозбірень зібрані в окремому матеріалі.

За даними міжнародних туристичних платформ, бібліотеки дедалі частіше входять до списків найвідвідуваніших культурних об’єктів поряд із музеями, театрами та історичними палацами. Причиною є не лише унікальні книжкові фонди, а й архітектурна цінність будівель. Багато з них створювалися протягом кількох століть і сьогодні мають статус пам’яток національного або світового значення.

Однією з найвідоміших бібліотек світу залишається Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, яка є найбільшою книгозбірнею за обсягом фондів. Вона налічує понад 180 мільйонів одиниць зберігання, включаючи книги, рукописи, карти, фотографії, аудіозаписи та цифрові архіви. Заклад виконує не лише культурну, а й наукову функцію, забезпечуючи дослідників матеріалами з різних галузей знань.

Важливе місце у світовій культурній спадщині займають історичні бібліотеки Європи. Деякі з них були засновані ще в середньовіччі та зберігають рукописи, інкунабули й рідкісні видання, які становлять виняткову історичну цінність. Саме ці колекції приваблюють науковців, реставраторів та істориків з різних країн.

Фахівці у сфері культурної спадщини зазначають, що сучасні бібліотеки дедалі частіше поєднують традиційні книжкові фонди з цифровими технологіями. Оцифрування архівів дозволяє зберігати рідкісні документи та робити їх доступними для дослідників у різних куточках світу. Паралельно бібліотеки перетворюються на багатофункціональні культурні центри, де проводяться виставки, лекції, конференції та освітні програми.

Розвиток культурного туризму також вплинув на зростання відвідуваності таких об’єктів. За оцінками Всесвітньої туристичної організації, дедалі більше туристів планують маршрути навколо історичних пам’яток і культурних просторів, а не лише природних або курортних локацій. Бібліотеки стають частиною цього тренду завдяки поєднанню архітектури, історії, мистецтва та науки.

Експерти наголошують, що популяризація бібліотек має значення не лише для туристичної галузі, а й для збереження культурної спадщини. Зростання інтересу до таких об’єктів сприяє інвестиціям у реставрацію історичних будівель, модернізацію інфраструктури та розвиток міжнародних освітніх і наукових проєктів.

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