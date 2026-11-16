Назар Задніпровський — український актор театру, кіно та дубляжу, народний артист України, відомий передусім комедійними ролями. Широкій аудиторії він запам’ятався завдяки образу Василя Середюка у фільмах франшизи «Скажене весілля» та ролі Васі в серіалі «Будиночок на щастя». Актор понад 25 років працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Він представляє відому акторську династію Задніпровських і Ткаченків, до якої належать його батько, дідусь і бабуся. В інтерв’ю Назар Задніпровський також розповідає про сім’ю, дітей, особисті переконання, проблеми зі здоров’ям та обставини життя під час повномасштабної війни.

Біографія

Назар Олександрович Задніпровський народився 9 листопада 1975 року в Києві. Він виріс у родині, для якої акторська професія була сімейною традицією протягом кількох поколінь.

Батько Назара — Лесь Задніпровський, народний артист України та актор Театру Франка. Його дідусь Михайло Задніпровський також був відомим українським актором, а бабуся Юлія Ткаченко — народною артисткою України. Прадід Семен Ткаченко був режисером, професором, ректором театрального інституту та одним із засновників театру імені Івана Франка.

Спочатку майбутній актор не планував продовжувати сімейну традицію. За його словами, на початку 1990-х років він захопився ресторанним бізнесом і навіть мріяв відкрити заклад при Театрі Франка. Вдень там мали б безкоштовно харчуватися актори, а ввечері ресторан працював би для відвідувачів.

Однак родина переконала Назара вступати до театрального інституту. У 1996 році він закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Навчався в майстерні Бориса Ставицького.

У 1997 році Задніпровський почав працювати в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Ця сцена стала основним місцем його професійної діяльності. Серед театральних робіт актора — ролі у виставах «Мартин Боруля», «Ревізор», «Три сестри», «Приборкання норовливої», «Тев’є-Тевель» та «Конотопська відьма».

Паралельно Задніпровський розвивав кар’єру в кіно та на телебаченні. Він брав участь у комедійних і розважальних телевізійних проєктах, зокрема «Велика різниця по-українськи», а також працював ведучим шоу «Добрий вечір» на телеканалі «1+1».

Окремим напрямом його діяльності стало українське дублювання. Актор працював над озвучуванням художніх фільмів і мультфільмів, зокрема «Корпорації монстрів», «Тачок 2», «Мадагаскару 3», «Мегамозку» та «Людей у чорному 3».

Широку популярність у кіно Задніпровському принесла франшиза «Скажене весілля», у якій він зіграв Василя Середюка. Цей персонаж став одним із найвідоміших комедійних образів актора. Він також виконав роль Васі в телесеріалі «Будиночок на щастя».

У 2007 році Назару Задніпровському присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2017-му — народного артиста України. Обидві відзнаки стали визнанням його професійної діяльності.

Серед пізніших кіноробіт актора — участь у фільмі «Мавка. Лісова пісня» (2023), де він озвучив Лісовика. У 2026 році Задніпровський продовжив роботу над комедійними проєктами, зокрема знявся у фільмі «Скажене Різдво» — четвертій частині популярної франшизи.

Цікаві факти

Назар Задніпровський належить до акторської династії в кілька поколінь. Його родинне коріння пов’язане з історією українського театру. При цьому сам актор зізнавався, що під час навчання не відчував себе особливо успішним. За його словами, на перших курсах він отримував посередні оцінки, а викладачі не завжди були задоволені його роботою. Переломним моментом стала одна з постановок наприкінці другого курсу, після якої педагог Борис Ставицький позитивно оцінив його акторські здібності.

Актор живе з цукровим діабетом. За словами Задніпровського, захворювання виявили, коли йому було 30 років. Він пов’язує його зі спадковістю: на діабет хворів і його прадід. Актор використовує інсулін, стежить за станом здоров’я та регулярно проходить додаткове лікування. В одному з інтерв’ю він розповідав, що через інтенсивний робочий графік йому доводиться щонайменше двічі на рік виділяти приблизно два тижні на відновлення.

Історія стосунків із дружиною почалася з дружби. Дружину актора звати Ірина Задніпровська. Вони знали одне одного ще до початку романтичних стосунків. Вирішальним моментом для Назара стала ситуація, коли через ускладнення цукрового діабету він потрапив до реанімації. За його словами, Ірина була єдиною серед друзів, хто прийшов його провідати. Подружжя виховує двох дітей — сина Михайла та доньку Юлію.

Ірина Задніпровська також пов’язана з творчою професією. Вона працює акторкою, а раніше була журналісткою на радіо. Назар розповідав, що свого часу дружина заробляла більше за нього, коли він ще отримував переважно театральну зарплату. Після народження дітей Ірина тривалий час присвячувала себе родині. У 2026 році вона повернулася до роботи на сцені Театру Франка.

Актор переїхав із Києва до передмістя. У листопаді 2026 року в інтерв’ю OBOZ.UA Задніпровський розповів, що разом із дружиною та дітьми перебрався до таунхауса в селі Ходосівка Київської області. Причиною стали проблеми з електроенергією та водопостачанням у квартирі на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці. У заміському будинку є газовий котел та інвертор, що дозволяє родині почуватися комфортніше під час відключень.

Серед сусідів актора — Павло Зібров. У тому самому інтерв’ю Назар розповів, що неподалік від його будинку в Ходосівці розташований маєток співака. Особисто в селі вони поки не зустрічалися, проте перетинаються на концертах і знімальних майданчиках. Під час таких зустрічей Зібров вітається з ним як із сусідом.

Задніпровський відмовився продавати заміський будинок. За словами актора, після завершення будівництва й ремонту йому пропонували за нерухомість значну суму. Однак він не погодився на продаж, оскільки будинок створювали для власної родини. Після переїзду з Києва це житло стало для сім’ї особливо важливим.

Актор припинив спілкування з колегами, які залишилися працювати в Росії. Він розповідав, що після 2014 року ще намагався пояснювати українським артистам, які будували кар’єру в РФ, чому їм варто повернутися додому. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році такі розмови припинив. За його словами, кожен зробив власний вибір, який став для нього остаточним.

Відповіді на питання про Назара Задніпровського

Скільки років Назару Задніпровському?

Актор народився 9 листопада 1975 року в Києві. У листопаді 2026 року йому виповнився 51 рік. За знаком зодіаку він Скорпіон.

Хто дружина Назара Задніпровського?

Дружина актора — Ірина Задніпровська, акторка, яка раніше працювала журналісткою на радіо. Їхні стосунки починалися з дружби, а згодом переросли в сімейне життя. Подружжя виховує двох дітей — Михайла та Юлію.

Скільки дітей у Назара Задніпровського?

У Назара та Ірини Задніпровських двоє дітей: син Михайло та донька Юлія. Син навчається за напрямом управління театральною справою, хоча батько хотів би, щоб він продовжив акторську династію. Донька займається з репетиторами з математики та англійської мови.

У яких фільмах знімався Назар Задніпровський?

Однією з найвідоміших його робіт стала роль Василя Середюка у франшизі «Скажене весілля». Також актор знімався в серіалі «Будиночок на щастя» та брав участь у створенні фільму «Мавка. Лісова пісня». У 2026 році він працював над продовженням комедійної франшизи — фільмом «Скажене Різдво».

Де зараз живе Назар Задніпровський?

Станом на листопад 2026 року актор разом із сім’єю мешкає в селі Ходосівка Київської області. Раніше родина проживала у квартирі на Печерську в Києві. Переїзд до заміського будинку був пов’язаний із проблемами електропостачання та водопостачання у столичному житлі.