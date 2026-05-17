Навіть після арешту рахунку боржники можуть користуватися до 17 294 грн: як це працює
2026-17-05

В Україні діє система виконавчого провадження, яка дозволяє накладати арешт на банківські рахунки боржників у разі невиконання фінансових зобов’язань. Водночас Міністерство юстиції роз’яснює, що навіть у разі арешту рахунку громадяни можуть мати доступ до частини коштів у межах встановленого ліміту.

Йдеться про механізм, який дозволяє зберегти мінімальний рівень доступних коштів для щоденних витрат, навіть під час дії обмежень.

Що означає доступ до 17 294 грн

Після арешту рахунку боржник може користуватися коштами до 17 294 грн за умови подання заяви виконавцю та погодження банком спеціального рахунку для видаткових операцій.

Як працює механізм доступу до коштів

Подання заяви виконавцю

Щоб отримати доступ до частини коштів, боржник повинен:

  • подати заяву державному або приватному виконавцю
  • вказати банківський рахунок для видаткових операцій
  • дочекатися погодження процедури

Погодження банком

Після схвалення виконавцем:

  • банк відкриває можливість часткових витрат
  • встановлюється ліміт доступних коштів
  • контроль за операціями залишається чинним

Обмеження суми

Гранична сума визначається на рівні приблизно 17 294 грн, що відповідає встановленим соціальним нормативам.

Які кошти не підлягають арешту

Законодавство України передбачає, що арешт не може накладатися на окремі види доходів.

Соціальні виплати

  • допомога на дітей
  • соціальні допомоги малозабезпеченим
  • окремі державні компенсації

Виплати військовослужбовцям

  • грошове забезпечення
  • окремі види компенсацій
  • соціальні гарантії

Для чого запроваджено такий механізм

Захист мінімальних потреб

Мета — забезпечити боржнику доступ до базових коштів для життя навіть під час арешту рахунку.

Баланс між стягненням і соціальним захистом

Система дозволяє:

  • виконувати рішення судів
  • водночас не залишати людину без засобів існування

Упорядкування виконавчих процедур

Механізм робить процес більш прозорим і контрольованим.

Як це впливає на боржників

Чи можна користуватися карткою при арешті рахунку?

Так, але лише після погодження виконавцем і банком та в межах встановленого ліміту. Без процедури погодження рахунок залишається заблокованим для видаткових операцій.

Типові помилки боржників

  • ігнорування виконавчого провадження
  • відсутність заяви на частковий доступ до коштів
  • спроби обійти арешт через інші рахунки
  • неповне розуміння обмежень щодо соціальних виплат

Висновок

Навіть у разі арешту банківського рахунку в Україні боржники можуть отримати доступ до частини коштів у межах встановленого ліміту за умови дотримання процедури, передбаченої Мін’юстом. Це рішення спрямоване на баланс між виконанням фінансових зобов’язань і забезпеченням базових потреб громадян.

