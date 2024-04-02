NAVI: українські кіберспортсмени перемогли у чемпіонаті з Counter-Strike 2
2024-02-04    39

NAVI: українські кіберспортсмени перемогли у чемпіонаті з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2, що відбувся у Копенгагені. Про це повідомили на платформі Х (колишній Twitter) команди.

У гранд-фіналі NAVI зустрілися з американською командою FaZe Clan і здобули перемогу з рахунком 2:1.

За перемогу на турнірі NAVI отримали 500 тисяч доларів, а також путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

Довідка. PGL Major Copenhagen 2024 – перший в історії великий чемпіонат з Counter-Strike 2. Наступний відбудеться у Шанхаї в грудні.

Counter-Strike 2, NAVI, кіберспорт, спорт
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