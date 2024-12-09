Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників
2024-09-12    385

Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників

Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників, а відстрочки видаватиме ще один орган. Рада схвалила відповідний законопроект.

Уряд пропонує скасувати обов’язки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку подавати до відповідних ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

При цьому відповідальність за подання відомостей про себе прийнятим за основу законопроектом 12076 покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+ або ж прийти особисто до ТЦК. В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Таким чином, уряд пропонує скасувати обов’язок закладів освіти та органів місцевого самоврядування передавати дані про призовників.

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