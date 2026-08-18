НАТО розробило три сценарії реагування на можливу атаку РФ на країни Балтії
2026-18-08    171

НАТО розробило три сценарії реагування на можливу атаку РФ на країни Балтії

У НАТО підготували три базові сценарії реагування на випадок можливої атаки Росії проти країн Балтії. Про це повідомило німецьке видання Bild, журналістка якого під час візиту до командування армії США в Європі та Африці отримала можливість ознайомитися з візуалізацією потенційних дій Альянсу. Водночас американські військові заявили, що оприлюднена інформація про конкретні операції має спекулятивний характер і не відображає офіційної позиції НАТО.

За даними видання, перший сценарій передбачає швидке придушення російських ракетних систем у разі масованого застосування ракет і безпілотників або початку наступальних дій. Для цього можуть бути залучені бойова авіація, ракетні комплекси та ударні безпілотні системи. Однією з потенційних цілей називається Калінінградська область, де розміщені російські системи протиповітряної оборони та ракетне озброєння.

Другий сценарій передбачає створення вздовж кордонів із Росією та Білоруссю спеціальної автономної зони. Згідно з оприлюдненою інформацією, оборону на цій ділянці мають забезпечувати переважно безпілотні літальні апарати та роботизовані наземні платформи. Постійне розміщення значних контингентів військовослужбовців НАТО в межах цієї концепції не розглядається.

Третій варіант дій передбачає удари по військовій і транспортній інфраструктурі на території Росії. Серед можливих цілей згадуються аеродроми, підприємства оборонної промисловості, мости та залізничні вузли. Також допускається використання безпілотників і роботизованих систем для атак на військові об’єкти.

У командуванні армії США наголосили, що поширена в медіа інформація не є офіційною військовою доктриною Альянсу. Представники американської сторони підкреслили, що будь-які повідомлення про конкретні оперативні плани слід розглядати виключно як припущення, які не відображають затверджених рішень.

Питання безпеки Балтійського регіону залишається одним із ключових напрямів діяльності НАТО після вступу Естонії, Латвії та Литви до Альянсу у 2004 році. Географічне розташування цих держав, їхня близькість до російських кордонів і наявність Калінінградської області формують особливі умови для оборонного планування.

Після 2022 року НАТО значно посилило свою присутність на східному фланзі. Альянс збільшив чисельність багатонаціональних бойових груп, розширив масштаби військових навчань і прискорив модернізацію систем протиповітряної оборони. Водночас розвиток безпілотних технологій став одним із пріоритетних напрямів військового планування.

Стратегія колективної оборони НАТО базується на п’ятій статті Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх його учасників. Саме цей механізм визначає підходи до планування можливих кризових сценаріїв у Балтійському регіоні та формує подальшу військову політику організації.

армія США, Балтія, Європейський Союз, Калінінградська область, НАТО, Росія
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