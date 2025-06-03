НАТО готується до агресії з боку РФ

Країни-члени НАТО повинні бути готовими до ймовірної агресії з боку РФ вже в найближчі чотири роки, — заявив начальник Генштабу збройних сил Німеччини.

Карстен Бройєр повідомляє, що Росія щорічно виробляє близько 1500 основних бойових танків та активно нарощує свої збройні сили. Крім того, у 2024 році РФ виготовила близько 4 млн 152-мм артснарядів:

“Не всі вони призначені для бойових дій в Україні. Запаси створюються також для потенційної агресії проти країн Балтії…

Аналітики оцінюють, що РФ може бути готова до наступу у 2029 році. Тому ми повинні бути готовими вже зараз. Чи є гарантія, що цього не станеться раніше? Ні”.