НАТО готує резервний план оборони Європи без участі США
2026-13-06    49

НАТО готує резервний план оборони Європи без участі США

У НАТО розпочали підготовку альтернативного сценарію захисту Європи на випадок скорочення або повного припинення військової участі Сполучених Штатів у системі колективної оборони Альянсу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні та військові джерела. Обговорення резервного плану відбувається на тлі дискусій щодо майбутньої ролі Вашингтона в європейській безпеці та можливих змін у зовнішньополітичному курсі США після президентських виборів.

За даними агентства, країни-члени НАТО аналізують механізми, які дозволять європейським союзникам взяти на себе значно більшу частину оборонних зобов’язань. Мова йде не про вихід США з Альянсу, а про підготовку до сценарію, за якого американська військова присутність на континенті може бути скорочена або переформатована. Джерела Reuters зазначають, що консультації ведуться в закритому режимі та охоплюють питання фінансування, командування, логістики та переозброєння.

Станом на 2025 рік США залишаються найбільшим військовим донором НАТО. Американські витрати на оборону перевищують 900 млрд доларів на рік, що становить понад дві третини сукупних оборонних витрат країн Альянсу. На території Європи розміщені десятки тисяч американських військовослужбовців, а також значна частина систем протиповітряної оборони, стратегічної авіації та ядерного стримування НАТО.

Поштовхом до активізації дискусії стали заяви окремих американських політиків щодо необхідності перегляду зобов’язань США перед союзниками. У НАТО побоюються, що потенційне скорочення американської участі може створити прогалини у сфері оборонного планування, особливо на східному фланзі Альянсу, який межує з Росією та Білоруссю.

У матеріалі Reuters зазначається, що європейські держави вже почали поступово збільшувати військові бюджети. За оцінками НАТО, у 2024 році рекордні 23 країни Альянсу досягли цільового показника витрат на оборону в розмірі не менше 2% ВВП. Для порівняння, десять років тому таких держав було лише три. Найбільше оборонні видатки наростили Польща, країни Балтії, Німеччина та держави Північної Європи.

Одним із ключових питань залишається структура командування. Значна частина стратегічних функцій НАТО сьогодні прив’язана до американських можливостей, включаючи супутникову розвідку, далекобійні транспортні перевезення, системи раннього попередження та високоточне озброєння. Європейським союзникам можуть знадобитися роки та сотні мільярдів євро інвестицій для створення аналогічних спроможностей власними силами.

Паралельно в Альянсі оцінюють потенційні ризики з боку Росії. Керівництво НАТО неодноразово заявляло, що Москва продовжує становити головну довгострокову загрозу для євроатлантичної безпеки. Саме повномасштабне вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року стало причиною найбільшого перегляду оборонної політики Альянсу з часів завершення холодної війни.

Окрему увагу приділяють питанням швидкого перекидання військ між країнами Європи, розвитку оборонної промисловості та збільшенню виробництва боєприпасів. За останні три роки держави НАТО уклали десятки контрактів на виробництво артилерійських снарядів, систем ППО та бронетехніки, прагнучи скоротити залежність від зовнішніх постачальників і підвищити готовність до потенційних криз.

Підготовка резервного плану не означає зміну базових принципів НАТО чи перегляд статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону. Водночас сам факт таких консультацій свідчить про прагнення європейських союзників створити додаткові гарантії безпеки в умовах невизначеності щодо майбутньої архітектури трансатлантичних відносин та розвитку безпекової ситуації в Європі.

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