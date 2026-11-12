Наталія Солонік потрапила в ДТП і готується до операції на хребті
2026-12-11    152

Наталія Солонік потрапила в ДТП і готується до операції на хребті

У ніч на 8 листопада 2026 року телеведуча Наталія Солонік потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду, коли поверталася зі зйомок. Внаслідок аварії вона отримала перелом шийного відділу хребта зі зміщенням і готується до хірургічного втручання. Про обставини ДТП та свій стан ведуча розповіла 11 листопада.

За словами Солонік, під час поїздки вона перебувала на задньому сидінні автомобіля та спала. Її розбудило різке відчуття, що машину почало крутити. За лічені секунди автомобіль втратив контроль, розвернувся, після чого стався сильний удар. У салоні спрацювали подушки безпеки.

Телеведуча зізналася, що досі не може повністю усвідомити те, що сталося тієї ночі. Побачивши пошкоджений автомобіль, вона зрозуміла, наскільки серйозними могли бути наслідки аварії. «Розумію, що цей день для мене міг стати останнім», — написала Солонік.

Після ДТП медики обстежили травми голови. Синці та гулі, які з’явилися внаслідок удару, перевірили, і, за словами ведучої, із ними все гаразд. Найбільше занепокоєння викликав перелом у шийному відділі хребта — між четвертим і п’ятим хребцями. Травма супроводжується зміщенням.

Солонік пояснила, що пошкоджена ділянка хребта пов’язана з рухливістю рук. Правою рукою вона може рухати, однак будь-які рухи поки що супроводжуються сильним болем. Через характер травми телеведуча готується до операції.

Ведуча не повідомила, де саме сталася аварія, хто перебував за кермом автомобіля та чи були в ДТП інші постраждалі. Також поки немає інформації про обставини зіткнення, можливі причини втрати керування та результати перевірки обставин пригоди.

Попри пережите, Солонік висловила вдячність за те, що залишилася живою, і зазначила, що сприймає цю подію як шанс продовжити життя. Наразі головним питанням залишається результат хірургічного втручання та подальше відновлення після травми шийного відділу хребта.

Переломи шийного відділу хребта потребують особливої уваги через близькість до спинного мозку та нервових структур, які відповідають, зокрема, за рухи й чутливість кінцівок. Тактика лікування залежить від характеру перелому, наявності зміщення та можливого ураження нервових структур. У деяких випадках лікарі рекомендують операцію для стабілізації пошкодженої ділянки, однак конкретний прогноз можна визначити лише після обстежень і оцінки стану пацієнта.

ДТП, Наталія Солонік, новини України
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