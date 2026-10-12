Наталія Перчевська: біографія та цікаві факти про акторку

Наталія Перчевська — українська театральна акторка, заслужена артистка України, яка понад пів століття працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Вона народилася 1 червня 1952 року та здобула професійну освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Її творча кар’єра була тісно пов’язана з однією з провідних драматичних сцен країни, де акторка виконувала ролі в різних театральних постановках. Серед вистав за її участю — «Кайдашева сім’я», «Тев’є-Тевель» і «Суд і полум’я». У жовтні 2026 року стало відомо про смерть Перчевської, яка на момент смерті мала звання заслуженої артистки України та залишила по собі багаторічний творчий доробок.

Біографія

Наталія Миколаївна Перчевська народилася 1 червня 1952 року в Києві. Відомості про її дитинство, батьків і родину в доступних авторитетних біографічних джерелах практично не представлені. Основні підтверджені факти її життя стосуються професійної освіти та роботи в театрі.

Перчевська навчалася в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. У 1974 році вона закінчила навчання на курсі Ірини Молостової — театральної режисерки, яка працювала в драматичному та музичному театрі. Після завершення інституту акторка почала працювати в театрі імені Івана Франка.

Від 1974 року її професійна діяльність була пов’язана з цією сценою. Перчевська залишалася в колективі протягом понад п’яти десятиліть, працюючи в театрі в різні періоди його історії. За цей час вона брала участь у численних постановках української та світової драматургії.

Однією з вистав у її творчому доробку стала «Кайдашева сім’я» за твором Івана Нечуя-Левицького. В офіційному переліку акторського складу постановки Театру Франка Перчевську зазначено як виконавицю ролі баби Параски. Вистава звертається до класичного українського сюжету про родинні конфлікти, побут і взаємини між поколіннями.

Ще одна постановка за участю акторки — «Тев’є-Тевель», створена за творами Шолом-Алейхема. На сторінці вистави в репертуарі Театру Франка Перчевська зазначена серед виконавців ролі Дівчини з міста. Її участь у таких постановках свідчить про роботу з різним драматургічним матеріалом — від української класики до творів єврейського письменника.

Акторка також брала участь у виставі «Суд і полум’я». Загалом її театральна кар’єра охопила десятки сценічних робіт, хоча повний систематизований перелік усіх ролей у відкритих джерелах відсутній.

У 2018 році Наталії Перчевській присвоїли почесне звання заслуженої артистки України. Відзнака стала офіційним визнанням її професійної діяльності та внеску в театральне мистецтво.

Про смерть акторки стало відомо в жовтні 2026 року. Про це повідомив колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У повідомленні колеги згадали її голос, усмішку, тепло від зустрічей і спільної роботи. Причину смерті та подробиці особистого життя акторки публічно не повідомляли.

Цікаві факти

Понад 50 років в одному театрі. Професійний шлях Перчевської вирізняється тривалою роботою в одному колективі. Вона прийшла до Театру Франка після закінчення інституту в 1974 році й залишалася пов’язаною з ним понад пів століття. Така тривалість роботи дала їй змогу брати участь у різних етапах розвитку театру та співпрацювати з кількома поколіннями колег.

Робота з українською класикою. У виставі «Кайдашева сім’я» Перчевська грала бабу Параску. Літературною основою постановки є повість Івана Нечуя-Левицького, яка посідає помітне місце в українській літературі. Сюжет твору зосереджений на сімейних суперечках, побутових конфліктах і взаєминах між членами родини.

Участь у постановці за Шолом-Алейхемом. У виставі «Тев’є-Тевель» акторка виконувала роль Дівчини з міста. Постановка заснована на творах Шолом-Алейхема, присвячених життю єврейської родини та суспільним змінам. Ця робота представляє інший пласт її сценічного репертуару порівняно з українською побутовою класикою.

Професійне визнання після десятиліть роботи. Звання заслуженої артистки України Перчевська отримала у 2018 році. На той момент вона вже понад чотири десятиліття працювала в Театрі Франка. Дату присвоєння звання підтверджують біографічні довідки та публікації про акторку.

Особисте життя залишалося поза публічною увагою. У доступних авторитетних джерелах немає достатньо підтверджених відомостей про чоловіка, дітей, батьків чи особисті захоплення Перчевської. Тому поширювати неперевірені подробиці про її родину немає підстав.

Відповіді на питання про Наталію Перчевську

Хто така Наталія Перчевська?

Наталія Перчевська — українська театральна акторка, заслужена артистка України. Вона понад 50 років працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Серед постановок за її участю — «Кайдашева сім’я», «Тев’є-Тевель» і «Суд і полум’я».

Коли народилася Наталія Перчевська?

Акторка народилася 1 червня 1952 року в Києві. Ці дані наведені в «Енциклопедії сучасної України» та інших біографічних матеріалах. Інформації про її дитинство й родину у відкритих авторитетних джерелах небагато.

Де навчалася Наталія Перчевська?

Перчевська закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у 1974 році. Вона навчалася на курсі театральної режисерки Ірини Молостової. Після завершення освіти акторка почала працювати в театрі імені Івана Франка.

У яких виставах грала Наталія Перчевська?

Серед відомих постановок за її участю — «Кайдашева сім’я», «Тев’є-Тевель» і «Суд і полум’я». В офіційному переліку акторів вистави «Кайдашева сім’я» їй відповідає роль баби Параски, а в «Тев’є-Тевелі» — Дівчини з міста. Повного переліку всіх її театральних ролей у відкритих джерелах немає.

Коли померла Наталія Перчевська?

Про смерть акторки стало відомо в жовтні 2026 року: про це повідомив Театр Франка, а 11 жовтня новину оприлюднили українські медіа. На той момент Перчевській було 74 роки. Причину смерті та подробиці прощання в повідомленнях, доступних на момент публікацій, не розкривали.