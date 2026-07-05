Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку
2026-05-07    29

Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Могилевська — українська співачка, телеведуча, продюсерка та акторка, яка понад три десятиліття залишається однією з найвідоміших представниць українського шоу-бізнесу. Вона стала популярною ще наприкінці 1990-х років і відтоді випустила десятки хітів, здобула численні музичні нагороди та реалізувала себе у телевізійних проєктах. Артистка неодноразово змінювала музичний стиль, залишаючись однією з найбільш впізнаваних виконавиць країни. Після початку повномасштабної війни Росії проти України активно займається благодійною діяльністю, підтримує військових і цивільних, а також продовжує концертну діяльність. Її кар’єра поєднує сценічний успіх, телевізійні проєкти та продюсерську роботу.

Біографія

Наталія Могилевська (справжнє ім’я — Наталія Олексіївна Могила) народилася 2 серпня 1975 року в Києві.

Ще у підлітковому віці вона почала виступати на сцені та працювала у Театрі естради. Перші професійні кроки у музиці зробила на початку 1990-х років, беручи участь у різноманітних фестивалях і конкурсах.

У 1995 році Наталія стала лауреаткою фестивалю «Червона рута», що стало важливим етапом у розвитку її кар’єри. Уже через кілька років вона випустила дебютний альбом і закріпилася серед найпопулярніших українських виконавиць.

Протягом 2000-х років Могилевська регулярно презентувала нові альбоми та сингли. До її найвідоміших композицій належать «Місяць», «Полюби мене такою», «Відправила message», «Ла-ла-ла», «Я танцевала» та багато інших. Частина її репертуару виходила українською мовою, частина — російською, що було характерним для української музичної індустрії того періоду.

Окрім музичної кар’єри, артистка активно працювала на телебаченні. Вона була учасницею та переможницею проєкту «Танці з зірками», входила до складу журі талант-шоу, брала участь у музичних і розважальних програмах як ведуча та наставниця.

Могилевська також працювала як продюсерка молодих артистів. У різні роки вона співпрацювала з українськими виконавцями та займалася розвитком музичних проєктів.

Після 2022 року співачка повністю перейшла на українську мову у творчості, випустила низку нових пісень та активно виступає з благодійними концертами. Значну увагу вона приділяє підтримці українських військових, волонтерських ініціатив та збору коштів для постраждалих від війни.

Цікаві факти

Наталія Могилевська багато років входить до числа найбільш комерційно успішних українських поп-виконавиць. Її концерти регулярно збирали великі концертні майданчики, а композиції тривалий час очолювали музичні рейтинги.

У різні роки артистка ставала лауреаткою премій «Золота Жар-птиця», YUNA та інших музичних відзнак. Вона неодноразово отримувала нагороди як найкраща співачка року.

У 2023 році Наталія повідомила, що стала мамою двох дівчаток, яких виховує разом із коханим чоловіком. Імена дітей вона розкрила публічно, однак особу свого обранця практично не афішує, пояснюючи це бажанням захистити приватне життя родини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії співачка кардинально змінила творчий напрямок, відмовившись від виконання російськомовного репертуару на концертах та зосередившись на україномовних піснях.

Серед захоплень артистки — психологія, саморозвиток і духовні практики. Вона неодноразово розповідала в інтерв’ю, що ці теми допомагають їй підтримувати внутрішню рівновагу та працювати над собою.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Наталії Могилевській?

Наталія Могилевська народилася 2 серпня 1975 року. Вік співачки змінюється щороку залежно від дати. Вона залишається активною артисткою, продовжує гастролювати та випускати нові композиції.

Яке справжнє прізвище Наталії Могилевської?

Справжнє прізвище співачки — Могила. Псевдонім «Могилевська» вона використовує від початку професійної кар’єри. Саме під цим сценічним ім’ям вона стала відомою широкій аудиторії.

Чи є у Наталії Могилевської діти?

Так. У 2023 році співачка повідомила, що виховує двох прийомних доньок. Вона неодноразово наголошувала, що свідомо оберігає дітей від надмірної публічності.

Чим займається Наталія Могилевська зараз?

Артистка продовжує музичну кар’єру, записує нові пісні, виступає в Україні та бере участь у благодійних концертах. Також вона підтримує волонтерські ініціативи й допомагає збирати кошти для українських військових та цивільних.

Чи веде Наталія Могилевська сторінки у соціальних мережах?

Так. Співачка активно користується Instagram та іншими соціальними платформами, де публікує новини про творчість, благодійні проєкти, концертну діяльність і моменти зі свого повсякденного життя. Саме через соціальні мережі вона часто спілкується зі своїми прихильниками.

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