Наталія Діденко: біографія та цікаві факти про синоптика
2026-02-10    40

Наталія Діденко: біографія та цікаві факти про синоптика

Наталія Діденко — український синоптик, метеоролог, телеведуча, радіоведуча та письменниця, яка понад чотири десятиліття працює з прогнозами погоди. Вона народилася 15 квітня 1961 року в селищі Копайгород на Вінниччині, а професійну освіту здобула на географічному факультеті Київського державного університету за спеціальністю, пов’язаною з метеорологією. Після майже 20 років роботи в Українському гідрометцентрі Діденко перейшла до медіа, де працювала на кількох українських телеканалах і радіостанціях. У 2026 році вона продовжує працювати ведучою прогнозів погоди на телеканалі «Еспресо» та розвиває власні медійні проєкти. Окрім метеорології, Наталія Діденко займається літературою, хоровим співом і у 2026 році презентувала книгу «Записки синоптика».

Біографія

Наталія Василівна Діденко народилася 15 квітня 1961 року в Копайгороді, нині — селищі Жмеринського району Вінницької області. Шкільні роки вона провела в Києві: 1978 року закінчила середню школу №117 імені Лесі Українки. Після цього вступила на географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де навчалася на кафедрі метеорології. У 1983 році Діденко отримала спеціальність інженера-метеоролога.

Першим основним місцем роботи став Український гідрометцентр. З 1983 до 2000 року Діденко працювала синоптикинею у відділі метеорологічних прогнозів. За її словами, щоденна робота професійного синоптика передбачає аналіз значного масиву спеціальних матеріалів, моделей, схем і карт, після чого фахівець формує прогноз для конкретної аудиторії. Саме досвід у Гідрометцентрі став основою її подальшої роботи в медіа.

Перехід до медіа розпочався ще до завершення роботи в Гідрометцентрі. Діденко згадувала, що перші прямі ефіри на радіо стали для неї важливим професійним досвідом. Після 2000 року вона працювала редакторкою та ведучою прогнозів погоди на Першому національному, Новому каналі, «Інтері», «1+1», «Сіті» та інших медіамайданчиках. На Новому каналі вона, зокрема, була пов’язана з програмою «Нова погода».

У наступні роки Діденко працювала на «Погоді ТБ», «Громадському телебаченні» та «Громадському радіо». Вона також консультувала аграрні й туристичні компанії, співпрацювала з українським National Geographic і тривалий час була головною синоптикинею порталу Meteo.ua. На «Громадському радіо» Діденко вела програми «Погода» та «Погода для Донбасу».

Окремим напрямом стала робота в соціальних мережах. Діденко пояснювала, що її активна присутність у соцмережах виросла з реакції читачів на попередження про небезпечні погодні явища. За її словами, аудиторії були потрібні не лише стандартні метеорологічні формулювання, а й зрозумілі пояснення того, якої саме погоди очікувати та як вона може вплинути на повсякденне життя.

Станом на 2026 рік Наталія Діденко регулярно коментує погодні процеси для «Еспресо». На сайті телеканалу протягом 2026 року виходили її прогнози щодо спеки, атмосферних фронтів, опадів та інших погодних змін. Паралельно вона працює над власними медійними й літературними проєктами.

Цікаві факти

Одним із найбільш упізнаваних супутників Діденко багато років був кіт Апельмон. Він з’являвся разом із синоптикинею в ефірах та став відомим серед її аудиторії. Апельмон помер 8 жовтня 2023 року; після цього в родині Діденко з’явилися двоє котів — Тарасик і Тетянка, яких вона разом із чоловіком взяла у друзів.

Діденко також співає в аматорському бароковому хорі «Б.А.Х.». В інтерв’ю 2025 року вона розповідала, що співає в колективі сьомий рік, а репетиції зазвичай проходять раз на тиждень. Хор працює зі складним академічним репертуаром, а серед проєктів, над якими працювали учасники, була опера Генрі Перселла «Король Артур».

Ще один напрям діяльності Діденко — література. Її книга «Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле» виросла з допису у Facebook про каву, київські маршрути та спогади про місто. У 2026 році вона презентувала «Записки синоптика» — книгу, у якій погодні явища стають відправною точкою для особистих і колективних спогадів. Серед описаних у ній подій — рекордний снігопад 22–23 березня 2013 року та злива під час київського концерту Пола Маккартні у 2008 році.

У публічних інтерв’ю Діденко окремо наголошує на різниці між професійним прогнозуванням і народними прикметами. Вона пояснює, що професійний прогноз формується на основі метеорологічних даних і моделей, тоді як народні спостереження мають інше походження і не є частиною її професійної методики. Також синоптикиня зазначала, що довгострокові сезонні прогнози мають значно більшу невизначеність, ніж прогнози на найближчі дні.

Особисте життя Діденко неодноразово згадувалося в українських публікаціях: її чоловіка звати Сергій Діденко. Водночас основна частина її публічної діяльності пов’язана саме з професією, погодою, літературою, тваринами та творчими проєктами. Інформацію про інші приватні обставини, яка не має достатнього підтвердження з кількох джерел, до біографії не включаємо.

Відповіді на питання про Наталію Діденко

Коли народилася Наталія Діденко?

Наталія Діденко народилася 15 квітня 1961 року. Місце її народження — Копайгород на Вінниччині. Шкільну освіту вона здобувала вже в Києві, після чого вступила до Київського державного університету.

Де навчалася Наталія Діденко?

Діденко навчалася на географічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка, на кафедрі метеорології. Університет вона закінчила 1983 року. Її фах — інженер-метеоролог.

Де працювала Наталія Діденко?

Першим основним місцем її професійної роботи був Український гідрометцентр, де вона працювала синоптикинею з 1983 до 2000 року. Після цього Діденко перейшла до телебачення та радіо, працювала на Першому національному, Новому каналі, «Інтері», «1+1», «Громадському» та інших медіа. У 2026 році вона продовжує працювати ведучою прогнозів погоди на «Еспресо».

Хто такий кіт Апельмон у Наталії Діденко?

Апельмон був домашнім котом Наталії Діденко, який став упізнаваним персонажем її публічних виступів і соцмереж. Синоптикиня розповідала про нього в ефірах, а аудиторія сприймала кота як своєрідного супутника її прогнозів. Апельмон помер 8 жовтня 2023 року, після чого в родині з’явилися двоє інших котів — Тарасик і Тетянка.

Які книги написала Наталія Діденко?

Діденко є авторкою книги «Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле», присвяченої спогадам про Київ та особистому досвіду міського життя. У 2026 році вона презентувала «Записки синоптика», побудовані навколо спогадів, пов’язаних із погодними явищами. Серед таких історій вона згадує снігопад березня 2013 року та зливу під час концерту Пола Маккартні в Києві 2008 року.

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