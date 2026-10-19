Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, народна артистка України, відома виконанням пісень «Дівчина-весна», «Жоржини» та «Моя Україна». Вона розпочала професійну музичну кар’єру в 1995 році після участі у фестивалі «Червона рута». Артистка здобула популярність завдяки українськомовному репертуару, виступам на великих сценах і співпраці з відомими авторами пісень. Окрім музики, Бучинська отримала економічну та юридичну освіту, а також навчалася у сфері культури й мистецтв. У жовтні 2026 року співачка повідомила про травму після падіння, через яку їй довелося змінити графік концертів.

Біографія

Наталія Любомирівна Бучинська народилася 28 квітня 1977 року у Львові. У дитинстві переїхала з родиною до Тернополя, де минули її шкільні роки. Батько майбутньої співачки працював стоматологом, мати мала фах товарознавця. Інтерес до музики проявився ще в дитинстві: Наталія співала, брала участь у творчих заходах і навчалася в музичній школі за класом фортепіано.

Після школи вона вступила до Тернопільської академії народного господарства, де вивчала економічний напрям. Водночас продовжувала займатися музикою та брати участь у конкурсах. Важливим етапом став 1995 рік, коли Бучинська перемогла у відбірковому турі фестивалю «Червона рута». Цей успіх допоміг їй перейти від аматорських виступів до професійної сцени.

У другій половині 1990-х років співачка брала участь у музичних конкурсах і фестивалях, зокрема в «Пісенному вернісажі». Її кар’єра поступово розвивалася завдяки концертам і співпраці з композиторами та поетами-піснярами.

У 1998 році Бучинська переїхала до Києва та стала солісткою Державного ансамблю пісні й танцю Міністерства внутрішніх справ. Робота в колективі стала окремим етапом її професійного становлення. Згодом вона продовжила навчання у Київській академії внутрішніх справ, яку закінчила 2004 року, а також здобула освіту в Київському університеті культури і мистецтв.

У 1999 році Наталії Бучинській присвоїли звання заслуженої артистки України. У 2004 році вона стала народною артисткою України. Це визнання закріпило її статус серед українських виконавців естрадної музики.

Важливе місце в репертуарі співачки посідають пісні «Дівчина-весна», «Жоржини», «Моя Україна», «За хмарами» та «Океани». У різні роки вона співпрацювала з авторами, серед яких Юрій Рибчинський, Руслан Квінта та інші представники української музичної індустрії. Її творчість охоплює естрадну музику, попзвучання та елементи народної пісні.

Бучинська продовжує концертну діяльність, виступає перед українською аудиторією та бере участь у культурних заходах. Вона також відома участю в благодійних і громадських ініціативах.

Цікаві факти

Чоловік співачки працював у СБУ. Наталія Бучинська одружена з Олександром Якушевим, який має військовий досвід і в минулому обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України. Артистка тривалий час майже не розповідала про чоловіка публічно. У 2024 році вона з’явилася з ним в інтерв’ю Олексію Суханову. Бучинська пояснювала, що стриманість у розповідях про сім’ю пов’язана, зокрема, з професією чоловіка.

Донька не стала продовжувати музичну кар’єру матері. Катерина народилася 2002 року. У дитинстві вона займалася вокалом і танцями, брала участь у телевізійних проєктах та виступала разом із матір’ю. Проте згодом обрала власний освітній і професійний шлях. У серпні 2026 року Бучинська розповіла, що донька здобуває третю освіту. Співачка підтримує її право самостійно визначати майбутнє.

Бучинська має досвід служби у структурі МВС. Після переїзду до Києва артистка стала солісткою Державного ансамблю пісні й танцю Міністерства внутрішніх справ. У цей період вона отримала спеціальне звання та склала присягу на вірність державі. Паралельно співачка продовжувала музичну кар’єру й здобувала освіту. Цей етап відрізняє її біографію від історій багатьох виконавців, які присвятили себе виключно сцені.

Співачка продовжує навчатися вокалу навіть після десятиліть на сцені. В інтерв’ю Українській греко-католицькій церкві Бучинська розповідала, що роками займається з викладачем вокалу. Вона порівнювала регулярні заняття для співака зі спортивними тренуваннями. На її думку, професійний розвиток не припиняється після отримання нагород або здобуття популярності.

У жовтні 2026 року артистка повідомила про серйозну травму. 19 жовтня Бучинська розповіла в Instagram, що впала, втратила свідомість і зламала ребра. У відеозверненні вона з’явилася з рукою в медичному бандажі та повідомила, що відновлюється. Співачка також пожартувала, згадавши рядок зі своєї пісні про те, що якби знала, де впаде, то заздалегідь постелила б там.

Через травму довелося змінити концертний графік. Виступи в Ніжині та Фастові скасували, а концерти в Кам’янському перенесли на 18 листопада, у Верхньодніпровську — на 19 листопада, у Лохвиці — на 22 листопада 2026 року. На момент публікації повідомлення перший виступ після травми був запланований на 30 жовтня. Чи дозволить стан здоров’я дотриматися цієї дати, залежить від перебігу відновлення.

Відповіді на питання про Наталію Бучинську

Скільки років Наталії Бучинській?

Співачка народилася 28 квітня 1977 року у Львові. Станом на жовтень 2026 року їй 49 років. Дитинство та шкільні роки артистки минули переважно в Тернополі.

Який зріст Наталії Бучинської?

У надійних біографічних джерелах немає підтверджених даних про зріст співачки. Тому називати конкретне число без достовірного джерела було б некоректно. Основні біографічні довідки зосереджені на її освіті, музичній кар’єрі та нагородах.

Хто чоловік Наталії Бучинської?

Чоловік співачки — Олександр Якушев, військовослужбовець, який раніше обіймав посаду заступника голови СБУ. Подружжя одружилося у 2001 році. Бучинська тривалий час оберігала сімейне життя від зайвої публічності.

Чи є у Наталії Бучинської діти?

У співачки є донька Катерина, яка народилася 2002 року. У дитинстві дівчина цікавилася музикою, займалася вокалом і виступала разом із матір’ю. Згодом вона вирішила будувати власний шлях і здобувати освіту за обраними напрямами.

Чи відбудуться концерти Наталії Бучинської після травми?

19 жовтня 2026 року співачка повідомила, що через падіння та переломи ребер змушена змінити гастрольний графік. Концерти в Ніжині та Фастові скасували, а виступи в Кам’янському, Верхньодніпровську й Лохвиці перенесли на листопад. Перший концерт після травми попередньо планувався на 30 жовтня, але остаточна можливість виступу залежить від стану здоров’я артистки.