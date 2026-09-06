Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину

45-річна американська акторка Наталі Портман втретє стала мамою — дитина народилася у серпні 2026 року в Парижі. Батьком новонародженої дитини став французький продюсер Тангі Детабль, із яким артистка перебуває у стосунках із 2025 року. Про народження стало відомо після публікації видання People, тоді як сама Портман поки не робила окремої публічної заяви.

Це перша спільна дитина Портман і Детабля. Стать немовляти та його ім’я наразі не розголошуються. За даними People, акторка народила у французькій столиці, де останнім часом значну частину часу проводить разом із дітьми та партнером.

Перші публічні кадри після пологів уже з’явилися завдяки папараці. Портман та Детабля помітили на вулицях Парижа, де продюсер ніс новонароджену дитину на руках. Подружжя не коментувало деталі пологів і не повідомляло, чи планує найближчим часом розкрити ім’я або стать малюка.

Про вагітність Портман стало відомо навесні 2026 року. У розмовах із журналістами акторка розповідала, що сприймала цей період спокійніше, приділяла час старшим дітям, займалася фізичними вправами та багато часу проводила в Парижі. Вона також говорила про відмінності французького підходу до визначення терміну вагітності: у Франції повний термін може розглядатися як 41 тиждень.

Портман і Детабль підтвердили свої стосунки у 2025 році. Відтоді пара намагається зберігати особисте життя поза увагою преси, тому подробиць про їхні стосунки та майбутню дитину з’являлося небагато. Народження стало першим поповненням сім’ї для французького продюсера разом із Портман.

До нових стосунків акторка була одружена з французьким хореографом і режисером Бенжаменом Мільп’є. Вони познайомилися під час роботи над фільмом «Чорний лебідь», де Мільп’є був хореографом. Пара одружилася у 2012 році, а згодом у них народилися двоє дітей — син Алеф і донька Амалія. Шлюб завершився розлученням у 2024 році.

Старшому синові Портман зараз 15 років, а доньці — 9. Таким чином, після народження третьої дитини акторка стала багатодітною матір’ю. Новонароджена дитина є першою спільною дитиною Портман та Детабля, а сама акторка наразі не розкрила, чи планує публічно показувати малюка та повідомляти додаткові подробиці про сім’ю.

Наталі Портман народилася в Єрусалимі у 1981 році та почала акторську кар’єру ще в дитинстві. Світову популярність їй принесли ролі у фільмах «Леон», «Зоряні війни», «V — значить вендетта» та «Чорний лебідь». За роль у «Чорному лебеді» вона отримала премію «Оскар» за найкращу жіночу роль. Портман також має диплом Гарвардського університету за спеціальністю психологія.