Настя Каменських заявила, що більше не підтримує те, що відбувається в Україні

Співачка Настя Каменських 30 серпня опублікувала відеозвернення, в якому пояснила свою позицію після критики та заявила, що «більше не підтримує те, що відбувається в Україні». Артистка також пояснила, чому продовжує розмовляти російською мовою, наголосивши, що вважає Росію державою-агресором і заявляє про свою підтримку українців.

У зверненні Каменських сказала, що разом зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком, відомим як Потап, від початку повномасштабної війни брала участь у благодійних концертах за кордоном. За її словами, під час таких заходів подружжя збирало кошти на підтримку України та публічно говорило міжнародній аудиторії про російське вторгнення.

Співачка заявила, що не вважає свою діяльність приводом для отримання суспільного визнання чи доказом «правильності» власної позиції. «Я не намагаюся виправдовуватися, і мені не потрібні почесті», — сказала Каменських, додавши, що кожна людина робить те, що може.

Артистка також згадала свій виступ на церемонії Latin American Music Awards у США у 2022 році, де вона відкривала захід композицією на підтримку України та виступала з промовою про війну. За її словами, раніше вона також записала пісню «Я — Україна» та певний час повністю перейшла на українську мову у творчості.

Водночас Каменських заявила, що її подальше використання російської мови не означає зміни ставлення до російського вторгнення. Співачка пояснила це тим, що народилася і виросла в російськомовному Києві та розмовляє цією мовою з дитинства. Вона також висловила думку, що мовний вибір людини не є визначальним показником її громадянської чи політичної позиції.

«Я більше не підтримую те, що відбувається в Україні. І я не хочу гратися в “ура-патріотизм”, ходити у вишиванці й говорити про потужних, незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не вмирали», — заявила Каменських у відео.

У зверненні вона окремо сказала, що не вважає мовне питання підставою для визначення ставлення людини до країни. За словами артистки, вона виступає проти дискримінації за мовною ознакою та вважає, що кожна людина має право спілкуватися мовою, яку обирає.

Заява Каменських пролунала після нового суспільного резонансу навколо неї та Потапа. Днями артисти опинилися в центрі критики через відео, яке користувачі соціальних мереж пов’язали з висміюванням мовного питання та дискусіями про свободу мовного вибору.

У своєму зверненні Каменських також заявила, що вона та Потап не відмовлялися від своєї Батьківщини. При цьому артистка сказала, що відчуває віддалення від частини аудиторії, з якою, за її словами, була поруч майже 20 років творчої кар’єри.

Раніше навколо використання Каменських російської мови вже виникали публічні суперечки. У 2025 році ювелірний бренд «Золотий Вік» припинив співпрацю зі співачкою після її виступу російською мовою на концерті у США. Тоді ситуація також спричинила активне обговорення в соціальних мережах.

Настя Каменських є однією з найбільш відомих українських поп-виконавиць. Широку популярність вона здобула, зокрема, завдяки багаторічній роботі в дуеті «Потап і Настя» з Олексієм Потапенком, після чого продовжила сольну музичну кар’єру.