Нардепи готують звернення до Зеленського щодо відставки Сирського
2026-18-07    22

Нардепи готують звернення до Зеленського щодо відставки Сирського

У Верховній Раді розпочалося обговорення можливого звернення до президента Володимира Зеленського із закликом розглянути питання про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що для офіційного направлення відповідного депутатського запиту необхідно зібрати щонайменше 226 підписів народних депутатів.

За словами Железняка, документ пропонується адресувати главі держави як Верховному головнокомандувачу. У зверненні парламентарі планують попросити президента розглянути можливість кадрових змін у керівництві ЗСУ та, у разі ухвалення такого рішення, призначити нового головнокомандувача, керуючись критеріями професійної ефективності та результативності виконання бойових завдань. Наразі інформації про кількість депутатів, які вже підтримали ініціативу, не оприлюднено.

Відповідно до Конституції України та законодавства про національну безпеку, призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ належить до повноважень президента. Водночас депутатські звернення чи запити не мають обов’язкової сили для ухвалення кадрових рішень, однак можуть бути використані як політичний інструмент для привернення уваги до певної проблеми або ініціювання її публічного обговорення.

Заява Железняка прозвучала на тлі протестів, які тривають уже третій день поспіль. За наявною інформацією, учасники акцій також закликають президента розглянути питання відставки Олександра Сирського. Організатори пов’язують свої вимоги із необхідністю зміни військового керівництва та призначення нового головнокомандувача. Офіційних заяв від Офісу президента щодо вимог протестувальників наразі не надходило.

Публічна дискусія щодо діяльності військового командування періодично виникає на тлі бойових дій та оцінок ефективності проведення оборонних операцій. Водночас представники влади неодноразово наголошували, що кадрові рішення у військовому керівництві ухвалюються з урахуванням оперативної обстановки, рекомендацій військового командування та потреб сектору безпеки і оборони.

Олександр Сирський очолює Збройні сили України з лютого 2024 року, коли президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Валерія Залужного. До призначення Сирський командував Сухопутними військами та керував низкою військових операцій. Його призначення викликало активне суспільне обговорення, яке триває і нині.

На цей момент Офіс президента не повідомляв про намір розглядати питання звільнення головнокомандувача. Також відсутня інформація про офіційну реєстрацію депутатського запиту або завершення збору необхідної кількості підписів. Якщо документ буде підготовлений і направлений президенту, рішення щодо можливих кадрових змін залишатиметься виключно в компетенції глави держави.

Поява такої ініціативи свідчить про продовження політичної дискусії навколо управління сектором оборони. Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи отримає депутатське звернення необхідну підтримку парламенту та яку позицію щодо нього займе президент.

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