Накопичувальні пенсії в Україні: коли запровадять?

Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні. Мінсоцполітики оприлюднило законопроєкт.

Законопроект передбачає впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Для кожного працюючого українця відкриють персональний рахунок, який щомісяця поповнюватимуть роботодавці та держава. Кошти з накопичувального фонду інвестуватимуть, щоб захистити їх від інфляції та примножити. Крім того, накопичені гроші залишатимуться у власності людини. Їх можна буде передати у спадок.

Кожен зможе обрати, як саме отримувати свої накопичені внески: у вигляді довічної пенсії або ж пенсії на певний строк.

Доступ до накопичувальних внесків відкриється лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу.

Так, за задумом, накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити з 1 січня 2026 року