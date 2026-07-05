Найочікуваніші ігри липня 2026 року: головні релізи місяця

Липень 2026 року, попри традиційне літнє затишшя на ігровому ринку, принесе низку гучних релізів для ПК та консолей. Серед найочікуваніших новинок — ремейк Assassin’s Creed Black Flag Resynced, сюжетне доповнення DOOM: The Dark Ages — Revelations, повністю переосмислена Halo: Campaign Evolved, а також нові проєкти від Nintendo та Electronic Arts. Більшість великих релізів запланована на другу половину місяця, а жанрове різноманіття охоплює шутери, пригодницькі екшени, стратегії, RPG, спортивні симулятори та музичні ігри. Видавці роблять ставку як на повернення культових франшиз, так і на нові експерименти з уже відомими всесвітами.

Першим помітним релізом липня стала Rhythm Heaven Groove, яка вийшла 2 липня ексклюзивно для Nintendo Switch. Серія повернулася після тривалої перерви, зберігши основну концепцію коротких музичних випробувань, побудованих на відчутті ритму. Гра отримала новий саундтрек, оновлену добірку мініігор та адаптований рівень складності, що робить її доступною як для нових гравців, так і для давніх прихильників франшизи.

7 липня Bethesda та id Software випускають перше велике сюжетне доповнення Revelations для DOOM: The Dark Ages. DLC продовжує історію основної кампанії, додає нові локації, противників, зброю та здібності. Розробники також розширили вертикальність рівнів і використання дракона, який став однією з ключових механік базової гри. Доповнення має суттєво збільшити тривалість проходження та поглибити історію всесвіту DOOM.

Одразу два великі релізи заплановані на 9 липня. Ubisoft представить Assassin’s Creed Black Flag Resynced — сучасний ремейк однієї з найуспішніших частин серії. Гра отримала повністю оновлену графіку, сучасне освітлення, деталізовані моделі персонажів та скорочені завантаження. Крім технічної модернізації, автор сценарію Дарбі Макдевітт підготував нові сюжетні епізоди, які розширюють історію Едварда Кенвея, його дружини Керолайн, а також піратів Чорної Бороди та Стеда Боннета. Водночас сучасну сюжетну лінію з Abstergo Entertainment повністю прибрали.

Того ж дня Electronic Arts випустить College Football 27. Нова частина спортивної серії робить акцент не лише на матчах, а й на розвитку університетських програм. Режим Dynasty дозволяє керувати спортивною інфраструктурою, працювати з молодими талантами, формувати тренерський штаб та розвивати репутацію навчального закладу. Гра також отримала оновлений штучний інтелект і сотні ліцензованих університетських команд.

16 липня відбудеться реліз пригодницької гри Moss: The Forgotten Relic. Серія продовжує історію мишки Квілл, додаючи нові артефакти, головоломки, противників та локації. Розробники зберегли художній стиль попередніх частин, зробивши акцент на деталізованому казковому світі. Цього ж дня у ранньому доступі стартує економічна стратегія The Guild: Europa 1410, яка переносить гравців до Європи XV століття. Основою ігрового процесу стане розвиток сімейної династії, управління бізнесом, політична боротьба та дипломатія.

23 липня Nintendo представить Splatoon Raiders — першу повноцінну сюжетну гру у всесвіті Splatoon. На відміну від попередніх мультиплеєрних частин, новинка робить ставку на дослідження архіпелагу Спіралайт, виконання сюжетних місій, розвиток персонажів та вирішення головоломок із використанням знайомої механіки фарби.

Найгучнішою прем’єрою кінця місяця стане Halo: Campaign Evolved, реліз якої призначений на 28 липня. Проєкт створений до 25-річчя Halo та Xbox і є повним переосмисленням Halo: Combat Evolved 2001 року. Гру розроблено на Unreal Engine 5 із сучасною графікою, новими ефектами та підтримкою кооперативу для чотирьох гравців із кросплеєм між усіма платформами. Вперше в історії серії нова Halo одночасно виходить на PC, Xbox Series X|S і PlayStation 5. Кампанія містить не лише оновлені класичні місії, а й три абсолютно нові рівні, присвячені операції METEORITE.

31 липня список великих релізів завершить Corsair Cove — економічна стратегія про розвиток піратської гавані. Гравцям доведеться керувати інфраструктурою поселення, будувати майстерні, таверни, порти, контролювати торгівлю та реагувати на зміни світової економіки. Значну увагу приділено системі попиту, торговим маршрутам та взаємодії з різними фракціями.

Окрім основних прем’єр, у липні також заплановано вихід Backyard Baseball, Echoes of Aincrad, D-topia, Mistfall Hunter та оновленої Xenoblade Chronicles 2 для Nintendo Switch 2. Таким чином липень хоча й поступається травню та червню за кількістю блокбастерів, однак пропонує широкий вибір новинок практично для всіх популярних платформ і жанрів.