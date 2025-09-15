Найкращі серіали 2025 року: список

Визначено найкращі серіали 2025 року. Церемонію нагородження премії “Еммі” провели у Лос-Анджелесі
Серед лідерів цьогорічної події — серіали “Юнацтво”, “Студія”, “Пітт” та “Розрив”.
◽️Найкращий режисер драматичного серіалу: Адам Рендалл (“Повільні коні”).
◽️Найкращий актор першого плану в драматичному серіалі: Ноа Вайлі (“Пітт”).
◽️Найкраща акторка першого плану в драматичному серіалі: Брітт Ловер (“Розрив”).
◾️Найкращий режисер комедійного серіалу: Сет Роґен (“Студія”).
◾️Найкращий актор першого плану в комедійному серіалі: Сет Роґен (“Студія”).
◾️Найкраща акторка першого плану в комедійному серіалі: Джин Смарт (“Хитрощі”).
◽️Найкращий режисер мінісеріалу чи антології: Філіп Барантіні (“Юнацтв”).
◽️Найкращий актор першого плану в телесеріалі чи мініфільмі: Стівен Грем (“Юнацтво”).
◽️Найкраща акторка першого плану в телесеріалі чи мініфільмі: Крістін Міліоті (“Пінгвін”).