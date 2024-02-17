Найкраща закуска для здоров’я серця

Кардіолог розповіла про свою улюблену післяобідню закуску, яку вона рекомендує тим, хто хоче зміцнити серце.

Як пише Parade кардіолог Сандя К. Баларам регулярно їсть повітряний попкорн. “Ця закуска корисна для здоров’я серця, оскільки в ній багато клітковини і мало калорій”, – пояснила вона. Хоча клітковину вважають поживною для кишківника, наукові дані показують, що клітковина важлива і для серця. Дієта з високим вмістом клітковини пов’язана з меншим ризиком серцево-судинних захворювань. Клітковина може допомогти знизити рівень “поганого” холестерину, що допомагає знизити ризик серцевих захворювань.

Як зазначила Баларам, повітряний попкорн також має низьку калорійність. В одній чашці попкорну всього 31 калорія. Низькокалорійні закуски корисні для здоров’я серця, оскільки споживання надмірної кількості калорій може спричинити ожиріння, що є фактором ризику серцево-судинних захворювань.