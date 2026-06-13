Найдовший день 2026 року: коли в Україні настане літнє сонцестояння
2026-13-06    96

Найдовший день 2026 року: коли в Україні настане літнє сонцестояння

В Україні найдовший день 2026 року припаде на 21 червня, коли відбудеться літнє сонцестояння. За астрономічними розрахунками, точний момент цієї події настане об 11:25 за київським часом. Саме цього дня жителі Північної півкулі спостерігатимуть максимальну тривалість світлового дня та найкоротшу ніч у році.

Літнє сонцестояння є астрономічною подією, під час якої Сонце досягає найвищого положення над горизонтом відносно Землі. Причиною цього є нахил земної осі, завдяки якому в різні пори року змінюється кут освітлення планети. У день сонцестояння Північна півкуля отримує найбільшу кількість сонячного світла, після чого тривалість дня починає поступово скорочуватися.

У 2026 році дата сонцестояння припадає на неділю, 21 червня. Для більшості регіонів України світловий день триватиме понад 16 годин, хоча його точна довжина залежатиме від географічного розташування. У північних областях сонце перебуватиме над горизонтом довше, ніж на півдні країни, а сутінки залишатимуться короткими навіть у вечірній час.

Астрономи пояснюють, що літнє сонцестояння не означає найспекотнішого дня року. Максимальні температури зазвичай спостерігаються пізніше через так звану теплову інерцію атмосфери та поверхні Землі. Незважаючи на поступове скорочення світлового дня після 21 червня, упродовж кількох тижнів сонячне випромінювання продовжує накопичувати тепло, що підтримує літню погоду.

Подія має значення не лише для науки, а й для культури різних народів. У багатьох країнах Європи день літнього сонцестояння традиційно супроводжується святами, фестивалями та народними обрядами, пов’язаними із сонцем, природою та початком періоду активного дозрівання врожаю. В українській традиції ця календарна межа також пов’язується з давніми сезонними звичаями, які згодом переплелися зі святкуванням Івана Купала.

Літнє сонцестояння відбувається щороку між 20 і 21 червня через особливості календаря та тривалість тропічного року. Саме тому дата події може незначно змінюватися, хоча її астрономічна сутність залишається незмінною. У 2026 році момент сонцестояння визначений на 21 червня, коли Сонце досягне своєї найвищої точки над небесним екватором для спостерігачів у Північній півкулі.

Після проходження цієї точки світловий день почне повільно зменшуватися, а ніч — збільшуватися. Спочатку ці зміни майже непомітні, однак уже наприкінці літа різниця у тривалості дня стане відчутною. Наступною ключовою астрономічною подією стане осіннє рівнодення, коли день і ніч майже зрівняються за тривалістю.

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