Світові океанаріуми повідомляють про зростання відвідуваності на тлі активного літнього туристичного сезону та підвищеного інтересу до екологічної освіти й морської біорізноманітності. Для мандрівників, які планують подорожі у 2026 році, тема стала особливо актуальною, а усі фото та приклади найвідоміших океанаріумів світу можна переглянути на жіночому сайті “Настрій”. Водночас самі наукові та туристичні центри дедалі частіше заявляють про розширення освітніх програм і природоохоронних проєктів.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН (UN Tourism), міжнародний туризм продовжує відновлюватися після пандемічного спаду, а сімейний та екологічний туризм залишаються одними з найдинамічніших напрямків. Саме великі океанаріуми дедалі частіше стають обов’язковими об’єктами туристичних маршрутів у мегаполісах та курортних регіонах, поєднуючи розважальну функцію з науковими дослідженнями та просвітництвом.

За останні роки сучасні океанаріуми значно змінили формат роботи. Якщо раніше вони переважно виконували виставкову функцію, то нині багато комплексів беруть участь у міжнародних програмах із збереження морських екосистем, реабілітації морських тварин, дослідженні змін клімату та популяризації знань про Світовий океан. Значна частина установ співпрацює з університетами, морськими інститутами та природоохоронними організаціями.

За оцінками Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), океани поглинають близько 30% антропогенних викидів вуглекислого газу та виробляють приблизно половину кисню на планеті. Водночас глобальне потепління, забруднення пластиком і деградація коралових рифів залишаються ключовими викликами для морських екосистем. Саме тому освітні експозиції океанаріумів дедалі більше присвячують питанням сталого розвитку та відповідального ставлення до природи.

Фахівці туристичної галузі зазначають, що інтерес до океанаріумів стимулюють не лише нові експозиції, а й використання сучасних технологій. Багато комплексів впроваджують цифрові інтерактивні зали, мультимедійні шоу, системи доповненої реальності та освітні програми для дітей і дорослих. Це дозволяє розширювати аудиторію та робити знайомство з морською фауною більш доступним.

Експерти також звертають увагу, що розвиток таких об’єктів має економічний ефект для міст, у яких вони працюють. Великі океанаріуми приваблюють мільйони відвідувачів щороку, створюють робочі місця, стимулюють розвиток готельного бізнесу, громадського харчування та транспортної інфраструктури. На тлі зростання глобального туризму інвестиції у подібні науково-освітні центри дедалі частіше розглядаються як складова розвитку міської економіки та популяризації екологічної культури.