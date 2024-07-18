Найбільше імпорту до України надійшло з Китаю

За перші шість місяців 2024 року товарообіг України досяг $52,7 млрд. Такими є дані Держмитслужби.
Основні країни-імпортери: Китай – $6,4 млрд, Польща – $3,7 млрд, Німеччина – $2,6 млрд.
Головні напрямки експорту: Польща – $2 млрд, Іспанія – $1,6 млрд, Китай – $1,6 млрд.
Основні категорії імпортованих товарів ($17,6 млрд):
▫️Машини, обладнання та транспорт — $11,4 млрд;
▫️Продукція хімічної промисловості – $5,9 млрд;
▫️Паливно-енергетичні товари — $4,3 млрд.
Основні категорії товарів, що експортуються:
▫️ Продовольчі товари – $12,4 млрд;
▫️Метали та вироби з них — $2,1 млрд;
▫️Мінеральні продукти — $1,8 млрд.