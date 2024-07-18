Найбільше імпорту до України надійшло з Китаю

За перші шість місяців 2024 року товарообіг України досяг $52,7 млрд. Такими є дані Держмитслужби.

Основні країни-імпортери: Китай – $6,4 млрд, Польща – $3,7 млрд, Німеччина – $2,6 млрд.

Головні напрямки експорту: Польща – $2 млрд, Іспанія – $1,6 млрд, Китай – $1,6 млрд.

Основні категорії імпортованих товарів ($17,6 млрд):

▫️Машини, обладнання та транспорт — $11,4 млрд;

▫️Продукція хімічної промисловості – $5,9 млрд;

▫️Паливно-енергетичні товари — $4,3 млрд.

Основні категорії товарів, що експортуються:

▫️ Продовольчі товари – $12,4 млрд;

▫️Метали та вироби з них — $2,1 млрд;

▫️Мінеральні продукти — $1,8 млрд.