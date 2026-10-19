Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію
2026-19-10    147

Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що раніше виявила у себе фіброаденому молочної залози та перенесла операцію з її видалення. Про особистий досвід артистка повідомила в жовтні 2026 року, коли триває місяць обізнаності про рак молочної залози. Дорофєєва закликала жінок не відкладати профілактичні огляди й звертатися до лікарів для своєчасної діагностики.

За словами співачки, новоутворення в грудях виявили випадково. На тверду грудочку звернув увагу її колишній чоловік, музикант Володимир Дантес. Після цього Дорофєєва оперативно звернулася до медиків, які обстежили її та призначили хірургічне втручання. Артистка повідомила, що завдяки своєчасному виявленню фіброаденому вдалося видалити.

Свою історію виконавиця використала як привід нагадати підписницям про необхідність дбати про здоров’я. Вона зазначила, що жовтень є місяцем підвищення обізнаності про рак молочної залози, і закликала пройти обстеження тих, хто давно відкладає візит до лікаря. Дорофєєва також опублікувала особисте фото, щоб привернути увагу до теми профілактики.

Фіброаденома — це доброякісне утворення молочної залози, яке складається із залозистої та сполучної тканин. Вона може проявлятися у вигляді щільного вузлика, який часто має чіткі межі та може зміщуватися під час промацування. Такі утворення нерідко виявляють у молодих жінок. Водночас за самими відчуттями або зовнішніми ознаками неможливо достовірно визначити характер новоутворення, тому будь-які незвичні зміни потребують медичної оцінки.

Не кожна фіброаденома потребує операції. Тактика залежить від результатів обстеження, розміру утворення, його змін у динаміці та інших клінічних чинників. У деяких випадках лікарі рекомендують спостереження, в інших — додаткову діагностику або видалення. Рішення ухвалюють індивідуально після консультації з фахівцем.

Історія Дорофєєвої привернула увагу до теми, про яку в жовтні традиційно говорять у межах міжнародних кампаній із профілактики раку молочної залози. Їхня мета — поширювати інформацію про фактори ризику, доступні методи діагностики та важливість своєчасного звернення по медичну допомогу. Раннє виявлення захворювання може розширити можливості лікування, однак конкретний план обстежень залежить від віку, сімейного анамнезу та індивідуальних ризиків.

Подібним досвідом раніше ділилася й Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка. Вона розповідала, що живе з фіброаденомою та регулярно проходить контрольні обстеження приблизно раз на шість місяців, стежачи за розміром утворення. Такий графік є частиною її особистого медичного спостереження і не означає, що він підходить усім пацієнткам.

Про доброякісну пухлину молочної залози також повідомляла співачка Даша Майорова. Після пластичної операції зі зменшення грудей лікарі виявили в неї новоутворення, яке згодом почало швидко збільшуватися. У лютому 2026 року артистка перенесла операцію з видалення фіброаденоми. Цей випадок, як і історія Дорофєєвої, демонструє важливість медичного контролю за виявленими утвореннями, хоча перебіг і тактика лікування можуть відрізнятися.

Медики рекомендують звертатися до лікаря в разі появи нового ущільнення в грудях, змін шкіри або соска, незвичних виділень чи інших симптомів. Самообстеження може допомогти помітити зміни, але не замінює професійної діагностики. Необхідність та періодичність мамографії, ультразвукового дослідження або інших обстежень варто визначати разом із лікарем з урахуванням віку й особистих факторів ризику.

Володимир Дантес, Даша Майорова, Надя Дорофєєва, рак молочної залози, фіброаденома
Останні новини
Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель

Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель
Даша Астаф’єва — українська співачка, модель, акторка та медійна особистість, читать далее
19-10, 19:46
Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку

Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку
Олеся Бацман — українська журналістка, телеведуча та головна редакторка інтернет-видання читать далее
19-10, 19:42
Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста

Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста
Владислав Дубінчак — український футболіст, лівий захисник київського «Динамо», який читать далее
19-10, 19:40
Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, народна артистка України, відома читать далее
19-10, 19:37
Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026

Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026
Даша Астаф’єва відповіла на критику в соціальних мережах після оголошення читать далее
19-10, 18:18
«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні

«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні
Документальний фільм «Імперіум» режисера Сергія Лозниці здобув нагороду за найкращий читать далее
19-10, 18:15
П’ять українських фільмів, які варто восени 2026

П’ять українських фільмів, які варто восени 2026
Восени 2026 року в Києві відбудеться кінофестиваль «Молодість», який представить читать далее
19-10, 18:12
Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію

Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію
Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що раніше виявила у себе читать далее
19-10, 17:15
Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?

Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?
Британська благодійна організація UK Antarctic Heritage Trust наймає працівників на читать далее
19-10, 17:12
Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві

Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві
Російські війська повністю знищили дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп» у Києві, читать далее
19-10, 10:48
У Києві балістичним ударом пошкоджено метро «Чернігівська»

У Києві балістичним ударом пошкоджено метро «Чернігівська»
На території біля станції «Чернігівська» після удару залишилися уламки будівельних читать далее
19-10, 10:47
Рубіо закликав Зеленського зосередитися на завершенні війни

Рубіо закликав Зеленського зосередитися на завершенні війни
Державний секретар США Марко Рубіо 19 жовтня в Самарканді, Узбекистан, читать далее
19-10, 10:39
Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо України без Зеленського

Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо України без Зеленського
Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та читать далее
19-10, 10:37
Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію

Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс 18 читать далее
18-10, 18:00
Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера

Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера
Ігор Костюк — український футбольний тренер і колишній півзахисник київського читать далее
18-10, 17:54
Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель

Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель
Старший син мера Києва Віталія Кличка та його колишньої дружини читать далее
18-10, 17:41
Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу

Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу
В Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для призначення читать далее
18-10, 17:38
Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
19 жовтня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує пам’ять читать далее
18-10, 17:35
Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера

Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера
Богдан Миронець — український професійний боксер надважкої вагової категорії, який читать далее
18-10, 11:05
Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт

Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив про пожежі на об'єктах інфраструктури читать далее
18-10, 11:01
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар