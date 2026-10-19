Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що раніше виявила у себе фіброаденому молочної залози та перенесла операцію з її видалення. Про особистий досвід артистка повідомила в жовтні 2026 року, коли триває місяць обізнаності про рак молочної залози. Дорофєєва закликала жінок не відкладати профілактичні огляди й звертатися до лікарів для своєчасної діагностики.

За словами співачки, новоутворення в грудях виявили випадково. На тверду грудочку звернув увагу її колишній чоловік, музикант Володимир Дантес. Після цього Дорофєєва оперативно звернулася до медиків, які обстежили її та призначили хірургічне втручання. Артистка повідомила, що завдяки своєчасному виявленню фіброаденому вдалося видалити.

Свою історію виконавиця використала як привід нагадати підписницям про необхідність дбати про здоров’я. Вона зазначила, що жовтень є місяцем підвищення обізнаності про рак молочної залози, і закликала пройти обстеження тих, хто давно відкладає візит до лікаря. Дорофєєва також опублікувала особисте фото, щоб привернути увагу до теми профілактики.

Фіброаденома — це доброякісне утворення молочної залози, яке складається із залозистої та сполучної тканин. Вона може проявлятися у вигляді щільного вузлика, який часто має чіткі межі та може зміщуватися під час промацування. Такі утворення нерідко виявляють у молодих жінок. Водночас за самими відчуттями або зовнішніми ознаками неможливо достовірно визначити характер новоутворення, тому будь-які незвичні зміни потребують медичної оцінки.

Не кожна фіброаденома потребує операції. Тактика залежить від результатів обстеження, розміру утворення, його змін у динаміці та інших клінічних чинників. У деяких випадках лікарі рекомендують спостереження, в інших — додаткову діагностику або видалення. Рішення ухвалюють індивідуально після консультації з фахівцем.

Історія Дорофєєвої привернула увагу до теми, про яку в жовтні традиційно говорять у межах міжнародних кампаній із профілактики раку молочної залози. Їхня мета — поширювати інформацію про фактори ризику, доступні методи діагностики та важливість своєчасного звернення по медичну допомогу. Раннє виявлення захворювання може розширити можливості лікування, однак конкретний план обстежень залежить від віку, сімейного анамнезу та індивідуальних ризиків.

Подібним досвідом раніше ділилася й Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка. Вона розповідала, що живе з фіброаденомою та регулярно проходить контрольні обстеження приблизно раз на шість місяців, стежачи за розміром утворення. Такий графік є частиною її особистого медичного спостереження і не означає, що він підходить усім пацієнткам.

Про доброякісну пухлину молочної залози також повідомляла співачка Даша Майорова. Після пластичної операції зі зменшення грудей лікарі виявили в неї новоутворення, яке згодом почало швидко збільшуватися. У лютому 2026 року артистка перенесла операцію з видалення фіброаденоми. Цей випадок, як і історія Дорофєєвої, демонструє важливість медичного контролю за виявленими утвореннями, хоча перебіг і тактика лікування можуть відрізнятися.

Медики рекомендують звертатися до лікаря в разі появи нового ущільнення в грудях, змін шкіри або соска, незвичних виділень чи інших симптомів. Самообстеження може допомогти помітити зміни, але не замінює професійної діагностики. Необхідність та періодичність мамографії, ультразвукового дослідження або інших обстежень варто визначати разом із лікарем з урахуванням віку й особистих факторів ризику.